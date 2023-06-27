Депутата от ЛДПР Антона Берендеева избрали членом совета директоров омского аэропорта

Город55 уже писал о том, что список кандидатов прошел определенное редактирование. Из него исчезла замминистра имущественных отношений Ольга Лузина, которая уволилась в начале мая, но зато в нем появились новый министр транспорта Динар Курманов и депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев. Последний будет представлять в Совете комитет ЗС по собственности.