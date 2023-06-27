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Депутата от ЛДПР Антона Берендеева избрали членом совета директоров омского аэропорта

27 июня 2023, 10:27
Фото: Город55
иллюстрация
Он будет представлять в совете региональный парламент.

Акционеры омского аэропорта имени Карбышева провели очередное годовое собрание, на котором выбрали новых членов совета директоров. Из официального сообщения за подписью директора предприятия Олега Селиверстова следует, что собравшимся предложили список, включавший 9 имен. В основном это чиновники из областного правительства.

Город55 уже писал о том, что список кандидатов прошел определенное редактирование. Из него исчезла замминистра имущественных отношений Ольга Лузина, которая уволилась в начале мая, но зато в нем появились новый министр транспорта Динар Курманов и депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев. Последний будет представлять в Совете комитет ЗС по собственности.

— Моей задачей в совете директоров будет контроль за исполнением решений, которые будет вносить комитет, — рассказал Берендеев Городу55, — а также контроль инвестиционного плана и контроль дивидендов.

Акционеры одобрили все кандидатуры. Голосование не было рейтинговым, и каждый человек из списка получил почти все голоса (по 99 с лишним процентов).

Отметим, что 33-летний Берендеев — единственный представитель ЛДПР в Законодательном собрании. Он заседает в парламенте второй созыв подряд, а до этого был депутатом Омского городского совета. Некоторое время Берендеев был генеральным директором ООО «Домоуправление №1», принадлежащего действующему депутату Горсовета Андрею Никитину.

Депутата от ЛДПР Антона Берендеева рекомендовали в совет директоров омского аэропорта
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#Николай Эйхвальд#Омский аэропорт#Бизнес#Новости#Антон Берендеев
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