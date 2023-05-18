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Одна за другой. Еще одна уроженка Екатеринбурга оставила пост в омском министерстве

18 мая 2023, 04:45
Фото: Город55
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Еще одна уроженка Екатеринбурга быстро ушла с поста в омском министерстве

В ближайшее время в правительстве должны определиться с новой кандидатурой на пост.

Примерно две недели назад Ольга Лузина оставила пост заместителя министра имущественных отношений Омской области. Она работала в этой должности с февраля прошлого года. О возможном уходе землячки экс-губернатора Александра Буркова (оба из Свердловской области) говорили еще в середине апреля. На сайте правительства Омской области она больше не значится.

Как сообщают «Коммерческие вести», на сегодняшнем заседании областного правительства будет поднят вопрос о назначении нового человека на этот пост. Правой рукой главы регионального минимущества может стать Лариса Бабешина. У нее уже был опыт работы в профильном министерстве в качестве начальника управления земельных ресурсов. После этого она стала замглавы Омского района, занялась вопросами земельно-имущественных отношений.

Лузина же в Омске обосновалась не так давно. До 2020 года она вела бизнес в Екатеринбурге. Предпринимательница, по данным ЕГРЮЛ, была директором и учредителем ООО «Промарсенал». Когда Лузина выкупила бизнес, с весны 2019 года компания начала заниматься кадастровой деятельностью, а до этого ее основным делом была оптовая торговля.

Переехав в Омск, екатеринбурженка стала руководить «Омским центром кадастровой оценки и технической документации», и уже через пару лет Лузина дослужилась до поста заместителя министра.

Ранее другая уроженка Екатеринбурга покинула главенствующий пост в администрации Омска. Светлана Рогова с мая 2020 года руководила депархитектуры, но в конце апреля неожиданно подала в отставку. Теперь же департамент возглавляет Ирина Гаак.

Глава депархитектуры и градостроительства мэрии Омска Рогова покинула свой пост
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#Алина Ясинская#Отставки и назначения#Минимущества#Назначение#Политика#Новости#Омск
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