Одна за другой. Еще одна уроженка Екатеринбурга оставила пост в омском министерстве

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Примерно две недели назад Ольга Лузина оставила пост заместителя министра имущественных отношений Омской области. Она работала в этой должности с февраля прошлого года. О возможном уходе землячки экс-губернатора Александра Буркова (оба из Свердловской области) говорили еще в середине апреля. На сайте правительства Омской области она больше не значится.
Как сообщают «Коммерческие вести», на сегодняшнем заседании областного правительства будет поднят вопрос о назначении нового человека на этот пост. Правой рукой главы регионального минимущества может стать Лариса Бабешина. У нее уже был опыт работы в профильном министерстве в качестве начальника управления земельных ресурсов. После этого она стала замглавы Омского района, занялась вопросами земельно-имущественных отношений.
Лузина же в Омске обосновалась не так давно. До 2020 года она вела бизнес в Екатеринбурге. Предпринимательница, по данным ЕГРЮЛ, была директором и учредителем ООО «Промарсенал». Когда Лузина выкупила бизнес, с весны 2019 года компания начала заниматься кадастровой деятельностью, а до этого ее основным делом была оптовая торговля.
Переехав в Омск, екатеринбурженка стала руководить «Омским центром кадастровой оценки и технической документации», и уже через пару лет Лузина дослужилась до поста заместителя министра.
Ранее другая уроженка Екатеринбурга покинула главенствующий пост в администрации Омска. Светлана Рогова с мая 2020 года руководила депархитектуры, но в конце апреля неожиданно подала в отставку. Теперь же департамент возглавляет Ирина Гаак.