Одна за другой. Еще одна уроженка Екатеринбурга оставила пост в омском министерстве

Лузина же в Омске обосновалась не так давно. До 2020 года она вела бизнес в Екатеринбурге. Предпринимательница, по данным ЕГРЮЛ, была директором и учредителем ООО «Промарсенал». Когда Лузина выкупила бизнес, с весны 2019 года компания начала заниматься кадастровой деятельностью, а до этого ее основным делом была оптовая торговля.