Депутата от ЛДПР Антона Берендеева рекомендовали в совет директоров омского аэропорта

В списке 9 имен, и по большей части это чиновники из областного правительства. Предыдущий вариант списка публиковался в феврале, но теперь он немного обновился. В числе кандидатов уже нет заместителя министра имущественных отношений Ольги Лузиной (она уволилась в начале мая), в нем есть новый министр транспорта Динар Курманов и депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев. Последний должен стать представителем в Совете комитета по собственности регионального парламента.