Депутата от ЛДПР Антона Берендеева рекомендовали в совет директоров омского аэропорта

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Состав совета директоров омского аэропорта имени Карбышева в ближайшее время должен измениться. Из официального сообщения за подписью директора предприятия Олега Селиверстова следует, что акционерам на ближайшем годовом собрании предложат выбрать новых членов совета.
В списке 9 имен, и по большей части это чиновники из областного правительства. Предыдущий вариант списка публиковался в феврале, но теперь он немного обновился. В числе кандидатов уже нет заместителя министра имущественных отношений Ольги Лузиной (она уволилась в начале мая), в нем есть новый министр транспорта Динар Курманов и депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев. Последний должен стать представителем в Совете комитета по собственности регионального парламента.
— Моей задачей в совете директоров будет контроль за исполнением решений, которые будет вносить комитет, — рассказал Берендеев Городу55, — а также контроль инвестиционного плана и контроль дивидендов.
Отметим, что 33-летний Берендеев — единственный представитель ЛДПР в Законодательном собрании. Он заседает в парламенте второй созыв подряд, а до этого был депутатом Омского городского совета. Некоторое время Берендеев был генеральным директором ООО «Домоуправление №1», принадлежащего действующему депутату Горсовета Андрею Никитину.