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Депутата от ЛДПР Антона Берендеева рекомендовали в совет директоров омского аэропорта

22 мая 2023, 06:33
Фото: Город55
иллюстрация
Он будет представлять в совете региональный парламент.

Состав совета директоров омского аэропорта имени Карбышева в ближайшее время должен измениться. Из официального сообщения за подписью директора предприятия Олега Селиверстова следует, что акционерам на ближайшем годовом собрании предложат выбрать новых членов совета.

В списке 9 имен, и по большей части это чиновники из областного правительства. Предыдущий вариант списка публиковался в феврале, но теперь он немного обновился. В числе кандидатов уже нет заместителя министра имущественных отношений Ольги Лузиной (она уволилась в начале мая), в нем есть новый министр транспорта Динар Курманов и депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев. Последний должен стать представителем в Совете комитета по собственности регионального парламента.

— Моей задачей в совете директоров будет контроль за исполнением решений, которые будет вносить комитет, — рассказал Берендеев Городу55, — а также контроль инвестиционного плана и контроль дивидендов.

Отметим, что 33-летний Берендеев — единственный представитель ЛДПР в Законодательном собрании. Он заседает в парламенте второй созыв подряд, а до этого был депутатом Омского городского совета. Некоторое время Берендеев был генеральным директором ООО «Домоуправление №1», принадлежащего действующему депутату Горсовета Андрею Никитину.

 

В совет директоров Омского аэропорта выберут несколько других чиновников
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#Омский аэропорт#Бизнес#Новости#Антон Берендеев#Николай Эйхвальд
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