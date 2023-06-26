Грозит до 20 лет колонии. Омич поджег оборудование на железной дороге

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Омске расследуют дело о диверсии на железной дороге. Местного жителя подозревают в поджоге оборудования на железной дороге. На время следствия мужчину заключили под стражу до 3 августа, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска.
Инцидент произошел ночью 4 июня на перегоне Московка — Сыропятское, сообщил телеграм-канал SHOT. Подозреваемый поджег два релейных шкафа. Горящее оборудование заметил машинист грузового поезда, который сразу сообщил в экстренные службы. На месте преступления нашли две пустые бутылки со следами горючего.
На подозреваемого завели дело по статье «Диверсия». Ему может грозить до 20 лет колонии. Также известно, что мужчина является приверженцем террористической организации «Легион Свобода России», деятельность которой запрещена на территории России.