Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Изображение материала

Грозит до 20 лет колонии. Омич поджег оборудование на железной дороге

26 июня 2023, 05:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

Диверсант из Омска поджег релейные шкафы на железной дороге

Подозреваемого на время следствия заключили под стражу.

В Омске расследуют дело о диверсии на железной дороге. Местного жителя подозревают в поджоге оборудования на железной дороге. На время следствия мужчину заключили под стражу до 3 августа, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска.

Инцидент произошел ночью 4 июня на перегоне Московка — Сыропятское, сообщил телеграм-канал SHOT. Подозреваемый поджег два релейных шкафа. Горящее оборудование заметил машинист грузового поезда, который сразу сообщил в экстренные службы. На месте преступления нашли две пустые бутылки со следами горючего.

На подозреваемого завели дело по статье «Диверсия». Ему может грозить до 20 лет колонии. Также известно, что мужчина является приверженцем террористической организации «Легион Свобода России», деятельность которой запрещена на территории России.

Омича, обвиняемого в шпионаже в пользу Германии, не отпустили под домашний арест
Узнать подробнее
#Суд#Уголовное дело#Арест#Диверсия#Железная дорога#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
Подпишитесь
Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах
Сегодня, 06:12
В омском минприроды прокомментировали появление нефтяного пятна на Иртыше
Сегодня, 05:37
Омскую область в середине июля накроет магнитная буря
Сегодня, 06:08
Громкий бой. В Ural FC предложили нового соперника для омича Александра Шлеменко
Сегодня, 03:17
В зоне спецоперации погиб омич, служивший в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 07:17
Бизнес на коровах. В Омской области за 60 миллионов продают крупный молокозавод
Сегодня, 05:02