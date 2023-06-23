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Омича, обвиняемого в шпионаже в пользу Германии, не отпустили под домашний арест

23 июня 2023, 05:48
Фото: 1MI
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Мужчина на время следствия продолжит находиться в СИЗО.

Бывший сотрудник одного из омских оборонных предприятий, обвиняемый в шпионаже, продолжит на время следствия находиться в СИЗО. Такое решение принял областной суд сегодня, 23 июня. Адвокат обвиняемого подавал апелляцию и просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Напомним, омича задержали в начале июня. На мужчину завели дело по статье «государственная измена». Его подозревают в передаче военных данных Германии в обмен на помощь в получении гражданства. Центральный районный суд Омска 9 июня заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

Омича, подозреваемого в шпионаже в пользу Германии, арестовали на два месяца
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Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Шпион#Шпионаж#ОПК#Общество#Происшествия#Омск#Омская область
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