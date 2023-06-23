Омича, обвиняемого в шпионаже в пользу Германии, не отпустили под домашний арест

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Бывший сотрудник одного из омских оборонных предприятий, обвиняемый в шпионаже, продолжит на время следствия находиться в СИЗО. Такое решение принял областной суд сегодня, 23 июня. Адвокат обвиняемого подавал апелляцию и просили изменить меру пресечения на домашний арест.
Напомним, омича задержали в начале июня. На мужчину завели дело по статье «государственная измена». Его подозревают в передаче военных данных Германии в обмен на помощь в получении гражданства. Центральный районный суд Омска 9 июня заключил подозреваемого под стражу на два месяца.