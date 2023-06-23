Омича, обвиняемого в шпионаже в пользу Германии, не отпустили под домашний арест

Напомним, омича задержали в начале июня. На мужчину завели дело по статье «государственная измена». Его подозревают в передаче военных данных Германии в обмен на помощь в получении гражданства. Центральный районный суд Омска 9 июня заключил подозреваемого под стражу на два месяца.