В Омске около Соборной мечети перекроют движения на время праздника Курбан-Байрам

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В следующую среду, 28 июня, возле Сибирской соборной мечети в Омске перекроют движение. Там пройдут богослужения, посвященные празднику Курбан-Байрам.
«С 28 июня с 6 до 10 часов по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. С 5 до 10 часов 28 июня по указанным улицам будет запрещена парковка всех видов транспорта», — сообщили в администрации города.
Автомобилистам предлагают пути объезда по улицам 10 лет Октября, Лермонтова, 25-я Линия.
Напомним, для празднования Дня молодежи в Омске будут перекрыты несколько улиц. Ограничение введут в основном на центральных магистралях. Период его действия — с 22 по 25 июня.