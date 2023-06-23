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В Омске около Соборной мечети перекроют движения на время праздника Курбан-Байрам

23 июня 2023, 10:22
Фото: 1MI
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Ограничения будут действовать в утренние часы.

В следующую среду, 28 июня, возле Сибирской соборной мечети в Омске перекроют движение. Там пройдут богослужения, посвященные празднику Курбан-Байрам.

«С 28 июня с 6 до 10 часов по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. С 5 до 10 часов 28 июня по указанным улицам будет запрещена парковка всех видов транспорта», — сообщили в администрации города.

Автомобилистам предлагают пути объезда по улицам 10 лет Октября, Лермонтова, 25-я Линия.

Напомним, для празднования Дня молодежи в Омске будут перекрыты несколько улиц. Ограничение введут в основном на центральных магистралях. Период его действия — с 22 по 25 июня.

В Омске для празднования Дня молодежи на три дня перекроют улицы в центре
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#Перекрытие#Перекроют проезд#Курбан-Байрам#Праздники#Город#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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