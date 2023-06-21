В Омске для празднования Дня молодежи на три дня перекроют улицы в центре

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:33
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Для празднования Дня молодежи в Омске будут перекрыты несколько улиц. Ограничение введут в основном на центральных магистралях. Период его действия — с 22 по 25 июня.
С 10:00 22 июня до 12:00 25 июня для проезда окажутся недоступны улицы:
С 06:00 до 00:00 24 июня будет введен запрет по улицам:
Автомобилистам также запретят парковаться в местах проведения мероприятий на период с 08:00 22 июня до 12:00 25 июня. Кроме того, будет нельзя останавливаться на парковке рядом с домом по улице Красный Путь, 9 — на участке дороги от Чапаева до Коммунистической. Ограничение здесь введут на время с 06:00 до 23:00 24 июня.
Закрытые участки можно объехать по улицам Интернациональной, Герцена, Гагарина и Ленина.
Ранее Город55 писал о том, как в Омске отпразднуют День молодежи. Основные праздничные мероприятия организуют на Соборной площади. Для омичей и гостей города подготовят множество интерактивных площадок, а в конце дня состоится музыкальный марафон. На сцене выйдут группа Cream Soda и певица Клава Кока. Личность третьего хедлайнера сохранят в секрете до самого праздника. Напомним, что День молодежи пройдет в эту субботу, 24 июня.