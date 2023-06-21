В Омске для празднования Дня молодежи на три дня перекроют улицы в центре

Автомобилистам также запретят парковаться в местах проведения мероприятий на период с 08:00 22 июня до 12:00 25 июня. Кроме того, будет нельзя останавливаться на парковке рядом с домом по улице Красный Путь, 9 — на участке дороги от Чапаева до Коммунистической. Ограничение здесь введут на время с 06:00 до 23:00 24 июня.