Сироты из Омской области получат квартиры вне очереди за участие в СВО

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из Омской области получат преимущество при выделении жилья перед другими гражданами данной категории. Такое решение приняли сегодня, 22 июня, на заседании регионального правительства.
«Это право распространяется на всех участников спецоперации: мобилизованных, добровольцев и контрактников. Считаю, что наши бойцы это заслужили», — рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
В начале июня в министерстве строительства Омской области сообщали, что с начала 2023 года семь мобилизованных детей-сирот получили сертификаты на приобретение жилья. В ведомстве уточнили, что в текущем месяце выдадут еще 159 сертификатов.