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Сироты из Омской области получат квартиры вне очереди за участие в СВО

22 июня 2023, 10:28
Фото: 1MI
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Право распространится на мобилизованных, добровольцев и контрактников.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из Омской области получат преимущество при выделении жилья перед другими гражданами данной категории. Такое решение приняли сегодня, 22 июня, на заседании регионального правительства.

«Это право распространяется на всех участников спецоперации: мобилизованных, добровольцев и контрактников. Считаю, что наши бойцы это заслужили», — рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

В начале июня в министерстве строительства Омской области сообщали, что с начала 2023 года семь мобилизованных детей-сирот получили сертификаты на приобретение жилья. В ведомстве уточнили, что в текущем месяце выдадут еще 159 сертификатов.

Сертификаты на покупку жилья в Омской области получили 7 мобилизованных сирот
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#Евгений Игишев#Омск#Сво#Участник СВО#Жилье#Сироты#Дети-сироты#Общество#Омская область#Виталий Хоценко
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