Во время урагана в Омске рухнуло деревянное здание склада в 17-м Военном городке

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Сегодня днем, 21 июня, на территории 17-го Военного городка обрушилось деревянное здание одного из складов. Как сообщают «Вести.Омск», никто не пострадал.
Жители близлежащих домов рассказали, что услышали сильный грохот где-то в 15 часов. Буквально через полчаса склад превратился в ничто. Из-за штормового ветра часть рухнувшей постройки вылетела на проезжую часть.
Известно, что врио губернатора Омской области Виталий Хоценко взял на личный контроль эту ситуацию. День назад в жилом доме также произошло обрушение во время сильного ветра.
Добавим, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ветер должен стихнуть к пятнице, 23 июня. Пока что ураган продолжает ломать деревья и сносить конструкции. Более того, из-за непогоды накануне, 20 июня, больше 100 населенных пунктов в Омской области остались без электричества.