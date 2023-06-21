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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

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Во время урагана в Омске рухнуло деревянное здание склада в 17-м Военном городке

21 июня 2023, 12:18
Фото: Город55
иллюстрация
Временный руководитель региона уже знает об этой ситуации.

Сегодня днем, 21 июня, на территории 17-го Военного городка обрушилось деревянное здание одного из складов. Как сообщают «Вести.Омск», никто не пострадал.

Жители близлежащих домов рассказали, что услышали сильный грохот где-то в 15 часов. Буквально через полчаса склад превратился в ничто. Из-за штормового ветра часть рухнувшей постройки вылетела на проезжую часть.

Известно, что врио губернатора Омской области Виталий Хоценко взял на личный контроль эту ситуацию. День назад в жилом доме также произошло обрушение во время сильного ветра.

Добавим, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ветер должен стихнуть к пятнице, 23 июня. Пока что ураган продолжает ломать деревья и сносить конструкции. Более того, из-за непогоды накануне, 20 июня, больше 100 населенных пунктов в Омской области остались без электричества.

В Омской области из-за урагана без электричества остались 104 населенных пункта
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Город#Штормовой ветер#Обрушение здания#Склад
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