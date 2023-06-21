Во время урагана в Омске рухнуло деревянное здание склада в 17-м Военном городке

Добавим, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ветер должен стихнуть к пятнице, 23 июня. Пока что ураган продолжает ломать деревья и сносить конструкции. Более того, из-за непогоды накануне, 20 июня, больше 100 населенных пунктов в Омской области остались без электричества.