Срывает крыши и валит деревья. Омичи рассказали о последствиях непогоды

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В Омске сегодня, 20 июня, из-за сильного ветра повалило несколько деревьев во дворах домов. Так, жители микрорайона «Юбилейный» сообщили в социальных сетях, что на улице Попова упало дерево.
«Хорошо, что никого не убило. Администрация Омска два года пишет отписки, а их об этом как раз и предупреждали. Может сейчас задумаются, какие могли быть последствия», — рассказали местные жители.
На улице 3-й Разъезд, со слов очевидцев, дерево упало на машину, у автомобиля повреждена фара. На Сибирском проспекте с крыши павильона ветром сорвало металлическую обшивку.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал к 10:00 часам утра в аварийную диспетчерскую поступило 13 обращений из-за падений деревьев.
«Дал поручение Управлению дорожного хозяйства и благоустройства и АО „Омскэлектро“ оперативно устранять последствия непогоды. Также обращаюсь к руководителям хозяйствующих субъектов, строителям, владельцам рекламных конструкций: просьба убедиться, что в условиях штормового ветра с ваших объектов ничего не разлетится и не причинит вреда горожанам и их имуществу. Омичей прошу корректировать свои планы с учетом погоды, не игнорировать сообщения МЧС и синоптиков», — сообщил градоначальник.
По информации синоптиков, середина рабочей недели выдастся достаточно дождливой и ветренной. Максимальная скорость ветра составит 25 м/с.