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Срывает крыши и валит деревья. Омичи рассказали о последствиях непогоды

20 июня 2023, 05:16
Фото: 1MI
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В Омске сильным ветром повалило несколько деревьев

Жителей региона просят быть осторожнее и не игнорировать сообщения от МЧС и синоптиков.

В Омске сегодня, 20 июня, из-за сильного ветра повалило несколько деревьев во дворах домов. Так, жители микрорайона «Юбилейный» сообщили в социальных сетях, что на улице Попова упало дерево.

«Хорошо, что никого не убило. Администрация Омска два года пишет отписки, а их об этом как раз и предупреждали. Может сейчас задумаются, какие могли быть последствия», — рассказали местные жители.

На улице 3-й Разъезд, со слов очевидцев, дерево упало на машину, у автомобиля повреждена фара. На Сибирском проспекте с крыши павильона ветром сорвало металлическую обшивку.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал к 10:00 часам утра в аварийную диспетчерскую поступило 13 обращений из-за падений деревьев.

«Дал поручение Управлению дорожного хозяйства и благоустройства и АО „Омскэлектро“ оперативно устранять последствия непогоды. Также обращаюсь к руководителям хозяйствующих субъектов, строителям, владельцам рекламных конструкций: просьба убедиться, что в условиях штормового ветра с ваших объектов ничего не разлетится и не причинит вреда горожанам и их имуществу. Омичей прошу корректировать свои планы с учетом погоды, не игнорировать сообщения МЧС и синоптиков», — сообщил градоначальник.

По информации синоптиков, середина рабочей недели выдастся достаточно дождливой и ветренной. Максимальная скорость ветра составит 25 м/с.

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#Деревья#Ветер#Сильный ветер#МЧС#Плохая погода#Погода#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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