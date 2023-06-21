В Омской области из-за урагана без электричества остались 104 населенных пункта

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:01
В Омской области из-за непогоды 20 июня больше ста населенных пунктов остались без электричества.
«Ураганный ветер, который сутки бушует на территории Омской области, вчера привел к отключению электроснабжения в 104 населенных пунктах. Все аварийные ситуации были оперативно устранены. Также хочу обратить внимание, что и сегодня в Омске возможен очень сильный ветер порывами 25 м\с», — сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
В случае отключения электроснабжения в региональном минэнерго омичам напомнили телефоны аварийно-диспетчерских служб:
1. АО «Омскэлектро» — т.53-60-60, САО 65-33-19, КАО 55-05-57, ЛАО, ЦАО и ОАО 32-22-15;
2. АО «Омскэнерго» — т.355-452, 355-252;
3. ЕДДС города Омска — 78-78-78;
4. Диспетчерская служба Минэнерго — 357-806.
Напомним, вчера из-за ураганного ветра на улице Транссибирская на балконе одной из многоэтажек обрушилась кирпичная кладка. А в Амурском поселке на иномарку Toyota Prius упало дерево и фонарный столб. У автомобиля поврежден кузов, выбиты окна.