В Омской области из-за урагана без электричества остались 104 населенных пункта

Напомним, вчера из-за ураганного ветра на улице Транссибирская на балконе одной из многоэтажек обрушилась кирпичная кладка. А в Амурском поселке на иномарку Toyota Prius упало дерево и фонарный столб. У автомобиля поврежден кузов, выбиты окна.