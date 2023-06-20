Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Изображение материала

Омичи оставили уже 822 заявления на перевод дома с печного на газовое отопление

20 июня 2023, 07:25
Фото: 1MI
Иллюстрация
В этому году у омичей появилась возможность получить субсидию на сумму до 212 тысяч рублей на выполнение работ по установке газоиспользующего оборудования и монтажу сетей газоснабжения в границах домовладения.

Уже второй год подряд в Омске реализуется федеральный проект «Чистый воздух», в рамках которого жители города могут бесплатно заменить печное отопление на газовое. О новых нюансах этого проекта во время брифинга рассказали представители министерства энергетики и ЖКХ, городской администрации и АО «Газстройэксплуатация».

«Проект направлен на улучшение экологической обстановки в Омске. Его цель — убрать из домов печное отопление, негативно сказывающееся на состоянии атмосферного воздуха в промышленных центрах. Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов на 2023 год суммарно предусмотрено 500 млн рублей на газификацию 2354 домов в областном центре», — отметил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

В рамках первого этапа между городской администрацией и минэнерго заключено соглашение на сумму 250 млн рублей, благодаря чему удастся газифицировать более 1200 домов.

Омичи подали в администрации пяти округов уже 882 заявления на общую сумму 113,8 млн рублей. В прошлом году выплатили 11,5 млн 94 домовладениям, в которых решили сменить печное отопление на газовое.

Фото: Администрация Омска

У омичей, желающих перейти с печного на газовое отопление, есть возможность получить до 212 тысяч рублей на эти цели. При этом к компенсации фактически понесенных затрат в 2023 году добавился новый способ — получение субсидии на спецсчет в банке.

По словам главы Ленинского округа Дмитрия Зярко, для получения субсидии необходимо обратиться в администрацию округа с уже имеющимся договором о подключении с газораспределительной организацией на выполнение работ по установке газового оборудования и монтажу сетей газоснабжения в границах земельного участка домовладения.

«На сегодняшний день в администрацию Ленинского округа 315 омичей принесли необходимые пакеты документов на компенсацию», — уточнил Дмитрий Зярко.

В случае получения субсидии переход на газовое отопление должен быть выполнен до конца года.

Фото: Администрация Омска

Обязательные условия для участия в проекте и получении субсидии на спецсчет или компенсации расходов перечислил замдиректора департамента городского хозяйства Александр Гаврилов. Среди них:

  • Дом должен быть индивидуальной или блокированной застройки с печным отоплением;
  • Заявитель не должен получать ранее каких-либо компенсаций за проведение подобных работ;
  • Право на получение субсидии или компенсации имеет только один из собственников жилья.

Отметим, что компенсацию расходов можно получить один раз, срок подачи пакета документов — до 1 декабря. За предоставлением субсидии следует обращаться не позднее 1 сентября года, в котором заключен договор о подключении.

Дополнительную информацию по реализации федерального проекта «Чистый воздух» омичи могут получить в администрации своего округа.

Фото: Администрация Омска
Аварии никуда не спрячешь. В Омске из года в год сохраняются проблемы с отоплением
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Газовое отопление#Печное отопление#Газ#Минэнерго Омской области#Департамент горхозяйства мэрии Омска#Город#Общество#Новости#Омск
Подпишитесь
Световое шоу и секретный хедлайнер. Омичей пригласили отпраздновать День молодежи
Сегодня, 09:16
Капремонт дома детства на севере Омской области доверили фирме из Сыктывкара
Сегодня, 09:17
В Омске появилась рабочая группа по ведению официальных интернет-страниц чиновников
Сегодня, 10:07
Компания Шкуренко и Шадрина собирается заняться еще и фармацевтикой
Сегодня, 08:15
Омские учителя и воспитатели рассказали о задержке зарплаты в одной из школ
Сегодня, 10:55
Строительство еще одного сектора омского логопарка «Солнечный» прошло экспертизу
Сегодня, 08:03