Омичи оставили уже 822 заявления на перевод дома с печного на газовое отопление

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Уже второй год подряд в Омске реализуется федеральный проект «Чистый воздух», в рамках которого жители города могут бесплатно заменить печное отопление на газовое. О новых нюансах этого проекта во время брифинга рассказали представители министерства энергетики и ЖКХ, городской администрации и АО «Газстройэксплуатация».
«Проект направлен на улучшение экологической обстановки в Омске. Его цель — убрать из домов печное отопление, негативно сказывающееся на состоянии атмосферного воздуха в промышленных центрах. Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов на 2023 год суммарно предусмотрено 500 млн рублей на газификацию 2354 домов в областном центре», — отметил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.
В рамках первого этапа между городской администрацией и минэнерго заключено соглашение на сумму 250 млн рублей, благодаря чему удастся газифицировать более 1200 домов.
Омичи подали в администрации пяти округов уже 882 заявления на общую сумму 113,8 млн рублей. В прошлом году выплатили 11,5 млн 94 домовладениям, в которых решили сменить печное отопление на газовое.
У омичей, желающих перейти с печного на газовое отопление, есть возможность получить до 212 тысяч рублей на эти цели. При этом к компенсации фактически понесенных затрат в 2023 году добавился новый способ — получение субсидии на спецсчет в банке.
По словам главы Ленинского округа Дмитрия Зярко, для получения субсидии необходимо обратиться в администрацию округа с уже имеющимся договором о подключении с газораспределительной организацией на выполнение работ по установке газового оборудования и монтажу сетей газоснабжения в границах земельного участка домовладения.
«На сегодняшний день в администрацию Ленинского округа 315 омичей принесли необходимые пакеты документов на компенсацию», — уточнил Дмитрий Зярко.
В случае получения субсидии переход на газовое отопление должен быть выполнен до конца года.
Обязательные условия для участия в проекте и получении субсидии на спецсчет или компенсации расходов перечислил замдиректора департамента городского хозяйства Александр Гаврилов. Среди них:
Отметим, что компенсацию расходов можно получить один раз, срок подачи пакета документов — до 1 декабря. За предоставлением субсидии следует обращаться не позднее 1 сентября года, в котором заключен договор о подключении.
Дополнительную информацию по реализации федерального проекта «Чистый воздух» омичи могут получить в администрации своего округа.