Аварии никуда не спрячешь. В Омске из года в год сохраняются проблемы с отоплением

Летом будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях и коммуникациях, подготовка 64 теплоисточников (из них 28 котельных МП «Тепловая компания»), около 1350 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (1000 км «Тепловой компании»), подготовка тепловых узлов и внутридомовых инженерных коммуникаций в 5749 многоквартирных домах, подготовка электрических и газовых сетей и и сооружений, около 1900 км сетей водоснабжения и 1300 км водоотведения. Работы эти начаты и продлятся до сентября 2023 года.