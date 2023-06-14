Аварии никуда не спрячешь. В Омске из года в год сохраняются проблемы с отоплением

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
На заседании комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ обсудили итоги прохождения отопительного сезона в 2022–2023 года и подготовку к следующему осенне-зимнему сезону.
Как следует из доклада, все отключения холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения, электроснабжения в отопительный период 2022–2023 годов имели характер технологических сбоев и устранялись в нормативные сроки.
В настоящий момент ведется подготовка к следующему отопительному сезону. В частности, ресурсоснабжающие организации подготовили и утвердили графики остановок теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2023 года.
Летом будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях и коммуникациях, подготовка 64 теплоисточников (из них 28 котельных МП «Тепловая компания»), около 1350 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (1000 км «Тепловой компании»), подготовка тепловых узлов и внутридомовых инженерных коммуникаций в 5749 многоквартирных домах, подготовка электрических и газовых сетей и и сооружений, около 1900 км сетей водоснабжения и 1300 км водоотведения. Работы эти начаты и продлятся до сентября 2023 года.
План мероприятий по ремонту и замене существующих коммуникаций устанавливается ежегодно, и в случае четкого выполнения всех мероприятий можно начать вовремя и безаварийно провести предстоящий отопительный сезон.
Тем не менее депутаты горсовета отметили, что в отчете городской администрации нет аналитики, а также персонализации по объектам и проблемам.
По словам присутствующих на заседании, аварии ежегодно происходят во всех округах, жители продолжают жаловаться на холод в домах.
«Проблем много ежегодно. При запуске выявляются повреждения, которые не были выявлены при гидравлических испытаниях. Но мы работаем, чтобы улучшить сроки запуска», — отметил замдиректора ДГХ Александр Гаврилов.
Депутат Омского городского совета Наталья Старовойтова рассказала, что в прошлом году было пять точек, подача тепла в которые произошла только по звонку мэра. А в детской спортивной школе № 19 по улице Долгирева температура воздуха была всего 10 градусов тепла.
«Мы писали кучу документов о необходимости заменить трубу, что позволит давать больше тепла. И до сих пор непонятно, будет ли что-то сделано», — сообщила Наталья Старовойтова.
Согласился с ней и депутат Юрий Козловский:
«Я не знаю, как мне идти к избирателям и говорить, что они в прошлом году замерзали, а в следующем, возможно, будет еще хуже, так как трубы и задвижки не меняются».
В результате долгой дискуссии депутатов и представителей администрации решили, что стоит на окружных штабах обозначить все проблемные точки и попытаться найти решение по каждому из вопросов, тем более что многие из них носят системный характер.