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Аварии никуда не спрячешь. В Омске из года в год сохраняются проблемы с отоплением

14 июня 2023, 06:23
Фото: Город55
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В Омске ежегодно ряд домов и социальных объектов испытывает проблемы с отоплением

При этом паспорт готовности к отопительному сезону администрация города вовремя получает уже восьмой год подряд.

На заседании комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ обсудили итоги прохождения отопительного сезона в 2022–2023 года и подготовку к следующему осенне-зимнему сезону.

Как следует из доклада, все отключения холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения, электроснабжения в отопительный период 2022–2023 годов имели характер технологических сбоев и устранялись в нормативные сроки.

В настоящий момент ведется подготовка к следующему отопительному сезону. В частности, ресурсоснабжающие организации подготовили и утвердили графики остановок теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2023 года.

Летом будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях и коммуникациях, подготовка 64 теплоисточников (из них 28 котельных МП «Тепловая компания»), около 1350 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (1000 км «Тепловой компании»), подготовка тепловых узлов и внутридомовых инженерных коммуникаций в 5749 многоквартирных домах, подготовка электрических и газовых сетей и и сооружений, около 1900 км сетей водоснабжения и 1300 км водоотведения. Работы эти начаты и продлятся до сентября 2023 года.

План мероприятий по ремонту и замене существующих коммуникаций устанавливается ежегодно, и в случае четкого выполнения всех мероприятий можно начать вовремя и безаварийно провести предстоящий отопительный сезон.

Тем не менее депутаты горсовета отметили, что в отчете городской администрации нет аналитики, а также персонализации по объектам и проблемам.

По словам присутствующих на заседании, аварии ежегодно происходят во всех округах, жители продолжают жаловаться на холод в домах.

«Проблем много ежегодно. При запуске выявляются повреждения, которые не были выявлены при гидравлических испытаниях. Но мы работаем, чтобы улучшить сроки запуска», — отметил замдиректора ДГХ Александр Гаврилов.

Депутат Омского городского совета Наталья Старовойтова рассказала, что в прошлом году было пять точек, подача тепла в которые произошла только по звонку мэра. А в детской спортивной школе № 19 по улице Долгирева температура воздуха была всего 10 градусов тепла.

«Мы писали кучу документов о необходимости заменить трубу, что позволит давать больше тепла. И до сих пор непонятно, будет ли что-то сделано», — сообщила Наталья Старовойтова.

Согласился с ней и депутат Юрий Козловский:

«Я не знаю, как мне идти к избирателям и говорить, что они в прошлом году замерзали, а в следующем, возможно, будет еще хуже, так как трубы и задвижки не меняются».

В результате долгой дискуссии депутатов и представителей администрации решили, что стоит на окружных штабах обозначить все проблемные точки и попытаться найти решение по каждому из вопросов, тем более что многие из них носят системный характер.

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#Юлия Истомина#Отопление#Горсовет#Депутаты#Отопительный сезон#Проблемы#Жалобы#Город#Общество#Новости#Омск
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