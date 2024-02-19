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Минэнерго Омской области

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2024
Пополнение. У главы омского минэнерго Шнипко появился новый заместитель
У министра в общей сложности теперь три помощника.
19 февраля, 08:03
2023
Включат до конца дня. В Омске вновь пропало отопление из-за проблем на ТЭЦ-5
20 декабря 2023, 07:01
Ждите января. Стало известно, когда омичам сделают перерасчет за отопление
Жильцы домов с приборами учета тепловой энергии получат перерасчет в первом квартале нового года.
15 декабря 2023, 07:01
Включат к вечеру. Жители центра Омска остались без газа из-за аномального похолодания
8 декабря 2023, 07:33
Перерасчета не будет? Омичам предложили документировать отсутствие тепла в квартирах
7 декабря 2023, 06:34
Омичи оставили уже 822 заявления на перевод дома с печного на газовое отопление
20 июня 2023, 07:25
Удобства по часам. Жители Омской области будут получать воду по графику
6 июня 2023, 05:08
Поливы и повреждения. В минэнерго объяснили отсутствие воды в омских районах
5 июня 2023, 11:10
Стало известно, когда жителям Октябрьского округа Омска восстановят газоснабжение
12 апреля 2023, 05:08
Омский экс-министр неожиданно засветился на совещании в Стаханове в составе делегации
Антон Гаак оказался в составе омской делегации в донецком городе Стаханове.
3 февраля 2023, 16:33
2022
Котельные Омской области дополнительно подготовят перед долгими и холодными выходными
Грядут морозы и Новый год. Ресурсоснабжающие организации обсудили с правительством ряд мер, чтобы омичи не замерзли на праздники.
30 декабря 2022, 10:15

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