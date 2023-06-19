Омскую область назвали невыгодной для инвесторов

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 08:00
Агентство стратегических инициатив составило национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2023 году. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
В рейтинг попали 38 регионов. На первом месте по привлекательности инвесторов находится Москва, на втором — республика Татарстан. Третья место делят Московская, Нижегородская и Тюменская области. Омская область, как и еще несколько десятков регионов, в рейтинг не вошла.
Ранее Город55 рассказывал, что Омская область заняла 41 строчку в рейтинге доходов населения по стране. По итогам 2022 года отношение медианных доходов к стоимости минимальной потребительской корзины у омичей составляет 1,56.