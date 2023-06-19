Омскую область назвали невыгодной для инвесторов

Агентство стратегических инициатив составило национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2023 году. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.