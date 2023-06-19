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Омскую область назвали невыгодной для инвесторов

19 июня 2023, 07:05
Фото: 1MI
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Регион не попал в национальный инвестиционный рейтинг.

Агентство стратегических инициатив составило национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2023 году. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В рейтинг попали 38 регионов. На первом месте по привлекательности инвесторов находится Москва, на втором — республика Татарстан. Третья место делят Московская, Нижегородская и Тюменская области. Омская область, как и еще несколько десятков регионов, в рейтинг не вошла.

Ранее Город55 рассказывал, что Омская область заняла 41 строчку в рейтинге доходов населения по стране. По итогам 2022 года отношение медианных доходов к стоимости минимальной потребительской корзины у омичей составляет 1,56.

Омская область заняла 41 строчку в рейтинге доходов населения по стране
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#Евгений Игишев#Инвестиции#Рейтинг#Экономика#Бизнес#Омск#Омская область
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