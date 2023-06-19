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Омская область заняла 41 строчку в рейтинге доходов населения по стране

19 июня 2023, 05:35
Фото: 1MI
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12% омичей находятся за чертой бедности.

По итогам 2022 года Омская область заняла 41 место в рейтинге российских регионов по уровню дохода населения. Отношение медианных доходов к стоимости минимальной потребительской корзины у омичей составляет 1,56. За чертой бедности находится 12% населения Омской области, за год этот показатель снизился на 0,8%.

Всего в список издания «РИА Новости» попали 85 регионов, данных нет по ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям. Показатели рейтинга рассчитываются исходя из данных Росстата. На вершине списка находится Ямало-Ненецкий автономный округ. Также в пятерку попали Ненецкий автономный округ, Москва, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Замыкает рейтинг республика Ингушетия.

Ранее Город55 рассказывал о снижении уровня бедности в стране. При этом, статистика на самом деле не учитывают реальных расходов населения.

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