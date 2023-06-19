Омская область заняла 41 строчку в рейтинге доходов населения по стране

По итогам 2022 года Омская область заняла 41 место в рейтинге российских регионов по уровню дохода населения. Отношение медианных доходов к стоимости минимальной потребительской корзины у омичей составляет 1,56. За чертой бедности находится 12% населения Омской области, за год этот показатель снизился на 0,8%.