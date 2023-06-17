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Решает дела севера. Выходец из омской прокуратуры начал работу в Сахалинской области

17 июня 2023, 03:40
Фото: Город55
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Выходец из Омской области Силин стал первым зампрокурора Сахалинской области

Он назначен на должность заместителя прокурора 1 июня.

С начала июня в прокуратуре Сахалинской области работает выходец из Омской области. Старший советник юстиции Дмитрий Силин не так давно был назначен на должность первого зампрокурора Сахалинской области.

Известно, что ранее он нес службу в качестве помощника прокурора Черлакского района Омской области. Это оказалось первое его место службы в 2001 году после получения образования. За его плечами — Уральская государственная юридическая академия.

После этого он работал прокурором в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе, в Иркутской области и Красноярском крае. О новом назначении сообщили в пресс-центре прокуратуры Сахалинской области.

Ранее Город55 писал о назначении судей в Омской области. Президент Путин также определился и с зампредседателя одного из судов.

Указ подписан. Президент Путин назначил трех судей в Омской области
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#Алина Ясинская#Общество#Омская область#Сахалинская область#Новости#Прокуратура Омской области#Прокуратура#Назначение#Отставки и назначения
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