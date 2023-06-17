Решает дела севера. Выходец из омской прокуратуры начал работу в Сахалинской области

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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С начала июня в прокуратуре Сахалинской области работает выходец из Омской области. Старший советник юстиции Дмитрий Силин не так давно был назначен на должность первого зампрокурора Сахалинской области.
Известно, что ранее он нес службу в качестве помощника прокурора Черлакского района Омской области. Это оказалось первое его место службы в 2001 году после получения образования. За его плечами — Уральская государственная юридическая академия.
После этого он работал прокурором в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе, в Иркутской области и Красноярском крае. О новом назначении сообщили в пресс-центре прокуратуры Сахалинской области.
Ранее Город55 писал о назначении судей в Омской области. Президент Путин также определился и с зампредседателя одного из судов.