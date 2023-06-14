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Указ подписан. Президент Путин назначил трех судей в Омской области

14 июня 2023, 04:31
Фото: Город55
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Президент Путин назначил трех судей в Омской области

Глава государства также определился и с зампредседателя одного из судов.

Стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Омской области. Согласно документу от 13.06.2023 № 430, судьей Омского областного суда стал Евгений Карев.

Заместителем председателя Ленинского районного суда Омска назначена Ольга Белоус. Кроме того, поменялся судья Куйбышевского районного суда. На это место утверждена Светлана Серпутько. Судьей Советского районного суда Омска стала Татьяна Ржанникова.

Ранее глава государства утвердил Ирину Шлатгауэр на пост судьи Октябрьского районного суда, Юлию Рерих на должность судьи Центрального районного суда, а также Ксению Куликаеву на место судьи Черлакского районного суда.

Пополнение в рядах. Президент Путин назначил трех судей в Омской области
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#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омск#Судья#Судьи#Суд
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