Поиски тела погибшего продолжаются. В Иртыше утонул 16-летний омич

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:12
Вчера, 16 июня, около 18:00 в районе омского Речного порта утонул 16-летний подросток. Как рассказали Городу55 в правоохранительных органах, погибший являлся воспитанником интерната, а купаться на реку пришел в компании сверстников.
«Поиски тела погибшего продолжаются, полицейскими проводится проверка», — добавили в полиции.
Вчера в региональном УМВД представили не утешающую статистику по гибели на водоемах. Так, с начала года в Омской области утонули 18 человек, в том числе четверо детей.