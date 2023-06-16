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Поиски тела погибшего продолжаются. В Иртыше утонул 16-летний омич

16 июня 2023, 05:10
Фото: Город55
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В Омске в районе Речпорта утонул 16-летний подросток

Воспитанник интерната купался в реке в компании сверстников.

Вчера, 16 июня, около 18:00 в районе омского Речного порта утонул 16-летний подросток. Как рассказали Городу55 в правоохранительных органах, погибший являлся воспитанником интерната, а купаться на реку пришел в компании сверстников.

«Поиски тела погибшего продолжаются, полицейскими проводится проверка», — добавили в полиции.

Вчера в региональном УМВД представили не утешающую статистику по гибели на водоемах. Так, с начала года в Омской области утонули 18 человек, в том числе четверо детей.

Смертельная забава. С начала года в Омской области утонули 18 человек
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#Утонул#Утонувшие#Подросток#Погиб подросток#Несчастный случай#Полиция#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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