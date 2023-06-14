В Омском районе у лисы нашли смертельно опасную инфекцию

Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. В этом году на территории региона выявили 24 очага бешенства, тогда как в прошлом году только 5. Смертельную инфекцию в дикой природе переносят лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городских условиях — бродячие собаки и кошки.