В Омском районе у лисы нашли смертельно опасную инфекцию

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
В селе Ульяновка Омского района выявили вирус бешенства у лисы, сообщили сегодня, 14 июня, в региональном Россельхознадзоре.
В населенном пункте ввели карантин на два месяца. Там запрещен ввоз и вывоз животных и сельскохозяйственные ярмарки.
Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. В этом году на территории региона выявили 24 очага бешенства, тогда как в прошлом году только 5. Смертельную инфекцию в дикой природе переносят лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городских условиях — бродячие собаки и кошки.
Ранее в Саргатском и Кормиловском районах Омской области ввели карантин по бешенству. В Кормиловском районе очаг заражения нашли в селе Юрьево на улице Советской, а в Саргатском районе — в деревне Интенис на улице Центральной.