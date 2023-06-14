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В Омском районе у лисы нашли смертельно опасную инфекцию

14 июня 2023, 07:46
Фото: 1MI
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В текущем году на территории Омской области зарегистрировали 24 очага бешенства, в 2022 году — 5.

В селе Ульяновка Омского района выявили вирус бешенства у лисы, сообщили сегодня, 14 июня, в региональном Россельхознадзоре.

В населенном пункте ввели карантин на два месяца. Там запрещен ввоз и вывоз животных и сельскохозяйственные ярмарки.

Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. В этом году на территории региона выявили 24 очага бешенства, тогда как в прошлом году только 5. Смертельную инфекцию в дикой природе переносят лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городских условиях — бродячие собаки и кошки.

Ранее в Саргатском и Кормиловском районах Омской области ввели карантин по бешенству. В Кормиловском районе очаг заражения нашли в селе Юрьево на улице Советской, а в Саргатском районе — в деревне Интенис на улице Центральной.

Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству
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#Лиса#Бешенство#Карантин#Омский район#Ульяновка#Происшествия#Омская область#Омск#Евгений Игишев
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