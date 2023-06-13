Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Изображение материала

Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству

13 июня 2023, 07:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области из-за бешенства ввели карантин в двух районах

Ограничительные меры будут действовать до 6 августа.

В Саргатском и Кормиловском районе ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Омской области Валерий Бойко. Ограничения будут действовать до 6 августа.

В Кормиловском районе очаг заражения нашли в селе Юрьево на улице Советской, а в Саргатском районе — в деревне Интенис на улице Центральной.

В населенных пунктах на время карантина запрещается ввоз и вывоз животных. Также на территории районов запрещены сельскохозяйственные ярмарки.

Ранее карантин по бешенству ввели в Нижнеомском районе. Очаг заражения нашли в селе Хомутинка. Всего же с начала 2023 года в Омской области обнаружили больше 20 очагов бешенства.

Никаких ярмарок. В селе Омской области введен карантин из-за смертельного вируса
Узнать подробнее
Новые очаги бешенства. В омских деревнях ввели карантин из-за зараженных животных
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Карантин#Бешенство#Животные#Указ#Валерий Бойко#Общество#Омская область#Кормиловский район#Саргатский район
Подпишитесь
На проведение сентябрьских выборов в Омской области потратят 360 млн рублей
Сегодня, 09:24
Под ресторан или гостиницу. Для старинной казармы у Омской крепости ищут инвестора
Сегодня, 06:02
На питание и поездки омичей на форуме в Петербурге выделили около 1,2 млн рублей
Сегодня, 03:31
Срочно. Омича, подозреваемого в шпионаже в пользу Германии, арестовали на два месяца
Сегодня, 08:50
Идет проверка. В омском СК прокомментировали инцидент с замначальника отдела ГИБДД
Сегодня, 08:53
Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему
Сегодня, 06:16