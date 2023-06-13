Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В Саргатском и Кормиловском районе ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Омской области Валерий Бойко. Ограничения будут действовать до 6 августа.
В Кормиловском районе очаг заражения нашли в селе Юрьево на улице Советской, а в Саргатском районе — в деревне Интенис на улице Центральной.
В населенных пунктах на время карантина запрещается ввоз и вывоз животных. Также на территории районов запрещены сельскохозяйственные ярмарки.
Ранее карантин по бешенству ввели в Нижнеомском районе. Очаг заражения нашли в селе Хомутинка. Всего же с начала 2023 года в Омской области обнаружили больше 20 очагов бешенства.