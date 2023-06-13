В ногу со временем. Омскую телевышку «нарядят» в светодиодную ленту

Для ее установки рабочие оборудуют вышку специальными креплениями. Как сообщает ГТРК «Иртыш», на объекте появится несколько тысяч световых элементов. Светодиодная подсветка растянется примерно на 180 метров по телевышке. Как продемонстрировали представители компании в своих соцсетях, вышка будет окрашена в цвета российского флага.