В ногу со временем. Омскую телевышку «нарядят» в светодиодную ленту

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Стало известно, что 196-метровая телевышка у моста 60-летия ВЛКСМ в скором времени будет выглядеть по-новому. В вечернее время жители города будут наблюдать за иллюминацией. Сотрудники радиотелецентра демонтируют старое аналоговое оборудование и вскоре пустят по всему объекту динамическую светодиодную ленту.
Для ее установки рабочие оборудуют вышку специальными креплениями. Как сообщает ГТРК «Иртыш», на объекте появится несколько тысяч световых элементов. Светодиодная подсветка растянется примерно на 180 метров по телевышке. Как продемонстрировали представители компании в своих соцсетях, вышка будет окрашена в цвета российского флага.
На всю работу уйдет минимум семь дней. Жителей региона предупреждают об отключении передающего оборудования. Его будут приостанавливать в течение недели с 10 до 17 часов.
Добавим, что в честь Дня России на самом высоком небоскребе мира «Бурдж-Халифа» в Дубае запустили световое шоу с использованием цветом российского триколора. Местное правительство поздравило таким образом жителей РФ с праздником. В Омске под конец Дня России также была запущена иллюминация на колесе обозрения.