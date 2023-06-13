В Омске в честь Дня России колесо обозрения на «Зеленом острове» засияло триколором

Уже вечером 12 июня, когда на Омск опустились сумерки, в парке «Вокруг света» запустили праздничную иллюминацию. Горожане могут видеть колесо обозрения на «Зеленом острове» со многих точек на разном расстоянии, так что многие должны были наблюдать, как переливается карусель.