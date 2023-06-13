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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

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В Омске в честь Дня России колесо обозрения на «Зеленом острове» засияло триколором

13 июня 2023, 03:05
Фото: Город55
иллюстрация
Таким образом горожан поздравили с праздником.

Уже вечером 12 июня, когда на Омск опустились сумерки, в парке «Вокруг света» запустили праздничную иллюминацию. Горожане могут видеть колесо обозрения на «Зеленом острове» со многих точек на разном расстоянии, так что многие должны были наблюдать, как переливается карусель.

Видео: Пресс-служба парка «Вокруг света»

Работники парка включили государственный гимн и «раскрасили» колесо обозрения цветами российского триколора. После для омичей включили огромную бегущую строку «С Днем России!».

Ранее Город55 писал о том, как прошел праздник в Омске. Основные праздничные мероприятия развернулись на Любинском проспекте и Соборной площади.

Ретроавтомобили, народные промыслы и национальные костюмы. Омичи отмечают День России
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#Алина Ясинская#Общество#Город#Новости#Омск#Колесо обозрения#Парк вокруг света#Парк Зеленый остров#День России#Видео
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