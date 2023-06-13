В Омске в честь Дня России колесо обозрения на «Зеленом острове» засияло триколором

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Уже вечером 12 июня, когда на Омск опустились сумерки, в парке «Вокруг света» запустили праздничную иллюминацию. Горожане могут видеть колесо обозрения на «Зеленом острове» со многих точек на разном расстоянии, так что многие должны были наблюдать, как переливается карусель.
Работники парка включили государственный гимн и «раскрасили» колесо обозрения цветами российского триколора. После для омичей включили огромную бегущую строку «С Днем России!».
Ранее Город55 писал о том, как прошел праздник в Омске. Основные праздничные мероприятия развернулись на Любинском проспекте и Соборной площади.