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Световая иллюминация

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2024
Омские власти снова начали искать подрядчика, который займется подсветкой метромоста
12 июня, 11:44
В темноте красиво. В Омске запустили световое шоу ко Дню защитника Отечества
Поздравления с 23 Февраля жители города могли увидеть в вечернее время перед праздничным днем.
23 февраля, 04:33
2023
Город зажигает огни. «Омскэлектро» подключает на улицах новогоднюю иллюминацию
21 декабря 2023, 04:18
Впервые в Сибири. На омской телебашне включили светодиодную подсветку
1 сентября 2023, 03:07
В ногу со временем. Омскую телевышку «нарядят» в светодиодную ленту
На эту работу потребуется минимум семь дней.
13 июня 2023, 08:11

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