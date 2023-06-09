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Три абзаца и никаких цифр. Депутаты омского горсовета отчитались о доходах

9 июня 2023, 05:00
Фото: Город55
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В Омске депутаты горсовета впервые отчитались о доходах по новой системе

Сведения опубликовали за 2022 год.

Впервые на сайте омского горсовета появилась обобщенная информация о доходах депутатов за прошлый год.

Фото: Омский Горсовет

Отметим, что заработок народных избранников остается тайным благодаря внесенным поправкам в федеральном законе. Однако каждый из них может лично предоставить эту информацию на любой другой платформе (скоро узнаем, сколько из них решится).

Пока лишь известно, что доход 36 депутатов ОГС за 2022 год не превысил суммарных доходов за предыдущие 3 года. Также каждый из 4 депутатов, работающих на постоянной основе, предоставил в ОГС декларации своих семей.

Депутаты омского Заксобрания отчитались о доходах по новым правилам без имен
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#Ксения Карагодина#Депутаты#Зарплата#Горсовет#Доход#Декларации о доходах#Сведения о доходах#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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