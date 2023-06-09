Три абзаца и никаких цифр. Депутаты омского горсовета отчитались о доходах

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
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Впервые на сайте омского горсовета появилась обобщенная информация о доходах депутатов за прошлый год.
Отметим, что заработок народных избранников остается тайным благодаря внесенным поправкам в федеральном законе. Однако каждый из них может лично предоставить эту информацию на любой другой платформе (скоро узнаем, сколько из них решится).
Пока лишь известно, что доход 36 депутатов ОГС за 2022 год не превысил суммарных доходов за предыдущие 3 года. Также каждый из 4 депутатов, работающих на постоянной основе, предоставил в ОГС декларации своих семей.