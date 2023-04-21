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Депутаты омского Заксобрания отчитались о доходах по новым правилам без имен

21 апреля 2023, 02:49
Фото: Город55
Декларации представляют теперь в обобщенном виде.

С недавних пор российским депутатам разных уровней разрешили предоставлять информацию о своих доходах без указания личных данных. Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон.

Так, оказалась в доступе информация «о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» депутатов Заксобрания Омской области, однако определить, кому принадлежат те или данные, теперь нельзя. На сайте Заксобрания указано, что декларацию подготовили все 44 народных избранника. В прошлом году 35 депутатов не участвовали в сделках, сумма которых в общей сложности превышает общий доход семей за три последних года. При этом один депутат признался, что совершал подобные сделки за 2022 год на сумму в разы больше дохода семьи.

Напомним, что Госдума объяснила введение нового закона об обезличенных декларациях тем, что предоставляемые данные с личной информацией депутатов порождает «уязвимость перед иностранными спецслужбами и угрозой санкций», с которой нужно бороться.

Одновременно с этим экс-мэр Омска, депутат Госдумы Оксана Фадина заявила, что ей нечего скрывать, поэтому она сохраняет традицию и рассказывает о своих доходах и имуществе открыто. С переходом на службу в Госдуму Фадина стала зарабатывать гораздо больше, о чем сделала подробное заявление.

Омский депутат Госдумы Фадина заработала в 2022 году больше 6 миллионов рублей
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#Алина Ясинская#Декларации о доходах#Депутаты#Политика#Экономика#Общество#Новости#Омск
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