Депутаты омского Заксобрания отчитались о доходах по новым правилам без имен

Так, оказалась в доступе информация «о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» депутатов Заксобрания Омской области, однако определить, кому принадлежат те или данные, теперь нельзя. На сайте Заксобрания указано, что декларацию подготовили все 44 народных избранника. В прошлом году 35 депутатов не участвовали в сделках, сумма которых в общей сложности превышает общий доход семей за три последних года. При этом один депутат признался, что совершал подобные сделки за 2022 год на сумму в разы больше дохода семьи.