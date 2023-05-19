Дебошир устроил драку в самолете по пути из Москвы в Омск

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Сегодня, 19 мая, при выполнении рейса из Москвы в Омск буйный пассажир устроил драку на борту. Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент».
Оказалось, что инцидент произошел в зоне над Екатеринбургом. Пилот самолета запросил полицию по прибытию в Омск.
«Посадку произвел в 01.29 благополучно. Самолет А-321, RA-73726, рейс AFL1762 Москва (Шереметьево) — Омск. Эксплуатант ПАО „Аэрофлот“», — уточнили в телеграм-канале.
Отметим, что в 04:36 борт благополучно приземлился в Омске.
Напомним, что недавно в Омске посадили самолет «Аэрофлота», следовавший из Новосибирска в Москву. Посадка произошла в 06:35 по омскому времени из-за плохого самочувствия 60-летней женщины.