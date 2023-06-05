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В Омске продолжили сносить самовольные постройки

5 июня 2023, 12:22
Фото: Город55
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30 июня запланирован снос постройки, которую незаконно используют в качестве бани.

Департамент архитектуры и градостроительства Омска сообщает, что принято решения о сносе 6 самостроев:

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Фото: Город55

Также решили снести самовольную постройку в Кировском округе на улице Б. Катышева, 62.

«Если лица, незаконно построившие здание, не примут меры по его сносу в течение пяти месяцев, снос незаконного строения будет осуществлен за счет бюджета», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, 30 июня запланирован снос постройки, которая находится вблизи многоквартирного дома № 61 на улице 27-й Северной. Оказалось, что здание незаконно используют в качестве бани. А ранее по распоряжению департамента архитектуры избавились от самовольной постройки площадью 99 квадратных метров. Она находилась на улице Багратиона, 11а.

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#Ксения Карагодина#Снос#Снос зданий#Департамент архитектуры#Распоряжение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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