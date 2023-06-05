В Омске продолжили сносить самовольные постройки

Кроме того, 30 июня запланирован снос постройки, которая находится вблизи многоквартирного дома № 61 на улице 27-й Северной. Оказалось, что здание незаконно используют в качестве бани. А ранее по распоряжению департамента архитектуры избавились от самовольной постройки площадью 99 квадратных метров. Она находилась на улице Багратиона, 11а.