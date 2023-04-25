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В центре Омска начнут избавляться от незаконных гаражей

25 апреля 2023, 08:38
Фото: Город55
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В рамках первого этапа запланировано вынести 95 гаражей.

В администрации Центрального округа сообщили, что с 28 апреля начнут принудительный вынос самовольно размещенных гаражей. В рамках первого этапа запланировано вынести 95 гаражей.

Демонтаж временных гаражей стартует на территории по ул. 11-я Ремесленная — 5-я Северная, где сейчас достраивают многоквартирный дом. Далее вынос начнется на ул. Богдана Хмельницкого, 38/2, на территории, где пройдет благоустройство. Также выносить гаражи будут на ул. Завертяева, 18/5, где планируют построить дошкольное учреждение.

«Основанием для принудительного демонтажа является не только то, что гараж установлен без документов, но и злостное нарушение владельцами правил благоустройства, — уточнила начальник отдела архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Центрального округа Виктория Шумилина.

В ведомстве уточнили, что собственники регулярно получают уведомления о том, что необходимо провести уборку на прилегающей территории. Если эти требования игнорируют, то гаражи вносят в план выноса.

Отметим, что первый этап выноса закончится в середине июня и сразу же начнется второй.

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#Гараж#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Администрация#Благоустройство
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