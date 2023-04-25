В центре Омска начнут избавляться от незаконных гаражей

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В администрации Центрального округа сообщили, что с 28 апреля начнут принудительный вынос самовольно размещенных гаражей. В рамках первого этапа запланировано вынести 95 гаражей.
Демонтаж временных гаражей стартует на территории по ул. 11-я Ремесленная — 5-я Северная, где сейчас достраивают многоквартирный дом. Далее вынос начнется на ул. Богдана Хмельницкого, 38/2, на территории, где пройдет благоустройство. Также выносить гаражи будут на ул. Завертяева, 18/5, где планируют построить дошкольное учреждение.
«Основанием для принудительного демонтажа является не только то, что гараж установлен без документов, но и злостное нарушение владельцами правил благоустройства, — уточнила начальник отдела архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Центрального округа Виктория Шумилина.
В ведомстве уточнили, что собственники регулярно получают уведомления о том, что необходимо провести уборку на прилегающей территории. Если эти требования игнорируют, то гаражи вносят в план выноса.
Отметим, что первый этап выноса закончится в середине июня и сразу же начнется второй.