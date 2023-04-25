В центре Омска начнут избавляться от незаконных гаражей

Демонтаж временных гаражей стартует на территории по ул. 11-я Ремесленная — 5-я Северная, где сейчас достраивают многоквартирный дом. Далее вынос начнется на ул. Богдана Хмельницкого, 38/2, на территории, где пройдет благоустройство. Также выносить гаражи будут на ул. Завертяева, 18/5, где планируют построить дошкольное учреждение.