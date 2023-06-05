Перебои с водой, бесплатный концерт на День России и опасные выбросы. Омск сегодня

В редакцию Города55 поступили жалобы о проблемах с водой. Вчера, 4 июня, без воды остались жители села Азово. Кроме того, уже пару дней нет воды и в рабочем поселке Шербакуль. Людям приходится покупать бутылки с водой в магазинах. Также без предупреждения отключили воду в Марьяновке. Местные жители уточнили, что школьные площадки даже не успели сделать запасы. Проблемы с водой наблюдаются и в Муромцевского районе, где водоканал перестал наполнять до краев водонапорную башню и сказал людям экономить. Отметим, что из-за этого вода содержит грязь и песок. Вероятно, этот список будет только пополняться, а аномальная жара не спадет еще пару дней.