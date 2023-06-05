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Перебои с водой, бесплатный концерт на День России и опасные выбросы. Омск сегодня

5 июня 2023, 14:37
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Жители пяти омских районов пожаловались на отсутствие воды

В редакцию Города55 поступили жалобы о проблемах с водой. Вчера, 4 июня, без воды остались жители села Азово. Кроме того, уже пару дней нет воды и в рабочем поселке Шербакуль. Людям приходится покупать бутылки с водой в магазинах. Также без предупреждения отключили воду в Марьяновке. Местные жители уточнили, что школьные площадки даже не успели сделать запасы. Проблемы с водой наблюдаются и в Муромцевского районе, где водоканал перестал наполнять до краев водонапорную башню и сказал людям экономить. Отметим, что из-за этого вода содержит грязь и песок. Вероятно, этот список будет только пополняться, а аномальная жара не спадет еще пару дней.

Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
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Новость №2. На День России в Омске выступит Ирина Дубцова

В следующий понедельник, 12 июня, в Омске устроят бесплатный концерт. Для омичей в 8 часов вечера на Соборной площади выступит Ирина Дубцова. Об этом сообщили в министерстве спорта Омской области. Напомним, что омичи будут отдыхать 10, 11 и 12 июня. В субботу россияне будут отмечать провозглашение государственного суверенитета России. В честь Дня России на протяжении десятков лет по всей стране организовывают народные гуляния, патриотические акции и различные мероприятия.

В Омске на День России выступит Ирина Дубцова
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Новость №3. В аномальную жару омичи дышали формальдегидом

В минувшую субботу, 3 июня, в Омске зафиксировали содержание формальдегида — 1,1 ПДК. Однако превышение наблюдалось только в Ленинском округе. Отметим, что уровень загрязнения в этот день оценили как низкий. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Кроме того, в городе стояла 34-градусная жара. Напомним, что синоптики прогнозируют аномальную жару в регионе до вторника, 6 июня. Воздух прогреется до +36 градусов и выше.

В аномальную жару омичи дышали едким и токсичным формальдегидом
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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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