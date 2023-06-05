В Омске на День России выступит Ирина Дубцова

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В министерстве спорта Омской области сообщили, что в следующий понедельник, 12 июня, для омичей выступит Ирина Дубцова. Бесплатный концерт в честь Дня России начнется в 8 часов вечера на Соборной площади.
Россиян ожидают 3 выходных дня — 10, 11 и 12 июня. Вся страна будет отмечать провозглашение государственного суверенитета России. В честь Дня России уже 30 лет устраивают народные гуляния, патриотические акции и различные мероприятия.
Напомним, недавно в Омске отмечали день рождения парка «Вокруг света». В честь этого организаторы устроили бесплатный концерт группы «Градусы» и Ольги Бузовой.