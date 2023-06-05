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В Омске на День России выступит Ирина Дубцова

5 июня 2023, 13:33
Фото: Город55
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Об этом сообщили в министерстве спорта Омской области.

В министерстве спорта Омской области сообщили, что в следующий понедельник, 12 июня, для омичей выступит Ирина Дубцова. Бесплатный концерт в честь Дня России начнется в 8 часов вечера на Соборной площади.

Россиян ожидают 3 выходных дня — 10, 11 и 12 июня. Вся страна будет отмечать провозглашение государственного суверенитета России. В честь Дня России уже 30 лет устраивают народные гуляния, патриотические акции и различные мероприятия.

Напомним, недавно в Омске отмечали день рождения парка «Вокруг света». В честь этого организаторы устроили бесплатный концерт группы «Градусы» и Ольги Бузовой.

Омичам напомнили о трех выходных и короткой рабочей неделе в июне
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#Ксения Карагодина#Омск#День России#Концерт#Выступление#Праздники#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Россия
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