Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Изображение материала

В аномальную жару омичи дышали едким и токсичным формальдегидом

5 июня 2023, 13:59
Фото: Город55
иллюстрация
Превышение зафиксировали в Ленинском округе.

Омские синоптики сообщили, что в минувшую субботу, 3 июня, в Ленинском округе зафиксировали содержание формальдегида — 1,1 ПДК (предельно допустимая концентрация). Однако в других округах города превышений ПДК не наблюдалось.

Согласно данным ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 июня уровень загрязнения был низким.

Помимо этого, в городе стояла аномальная жара +34 градуса. Напомним, что жаркая погода в регионе прогнозируется до вторника, 6 июня (до +36 градусов и выше).

«Нечем дышать». В аномальную жару омичей сводят с ума бесконечные выбросы
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Выбросы#Формальдегид#Загрязнение#Загрязнение воздуха#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
Сегодня, 08:12
Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза
Сегодня, 09:56
Инсайд. В Омской области сгорел двухэтажный дом семьи министра промышленности Посаженникова
Сегодня, 11:34
На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу
Сегодня, 09:30
За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек
Сегодня, 09:27
Птицефабрику «Русь» в Омской области выкупил ее бывший владелец
Сегодня, 12:09