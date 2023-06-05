В аномальную жару омичи дышали едким и токсичным формальдегидом

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Омские синоптики сообщили, что в минувшую субботу, 3 июня, в Ленинском округе зафиксировали содержание формальдегида — 1,1 ПДК (предельно допустимая концентрация). Однако в других округах города превышений ПДК не наблюдалось.
Согласно данным ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 июня уровень загрязнения был низким.
Помимо этого, в городе стояла аномальная жара +34 градуса. Напомним, что жаркая погода в регионе прогнозируется до вторника, 6 июня (до +36 градусов и выше).