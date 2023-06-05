Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов

В редакцию Города55 продолжают поступать жалобы о проблемах с водой. Ранее мы писали, что без воды уже несколько дней сидят жители села Сосновка Азовского района. Но оказалось, что в 35-градусную жару в такой же ситуации оказались и люди, проживающие в других районах области.