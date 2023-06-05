Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В редакцию Города55 продолжают поступать жалобы о проблемах с водой. Ранее мы писали, что без воды уже несколько дней сидят жители села Сосновка Азовского района. Но оказалось, что в 35-градусную жару в такой же ситуации оказались и люди, проживающие в других районах области.
Со вчерашнего дня нет воды и в самом селе Азово.
«Ни помыться, ни полить огород. При этом что мы платим почти 114 рублей за куб», — рассказывает сельчанин.
Несколько дней воду не видят также в рабочем поселке Шербакуль. Из-за проблем с водой, людям приходится покупать ее в магазинах. В Марьяновке отключили воду без какого-либо предупреждения, поэтому школьные площадки не успели сделать запасы. Тревожные новости о перебоях с водой пришли и из Муромцевского района.
«В деревне Поречье Муромцевского района водоканал перестал наполнять до краев водонапорную башню и сказал жителям деревни экономить. Вода в деревне есть, но не везде и в малом количестве, а о качестве воды сказать нечего (грязная, песок), всё из-за того что водонапорная башня не наполняется до конца, вода не успевает оседать», — рассказала Городу55 жительница деревни.
Вероятно, список «проблемных» районов будет только пополняться. А жара на территории региона спадет не раньше четверга.
Напомним, что в Тевризском районе тоже не хватает воды. Местным жителям поставляют ее по определенному графику. Как стало известно Городу55, в селе Красноярка Омского района подают только техническую воду — и тоже по расписанию, которое не всегда соблюдается.