Дешевле с минералкой. Омичам рассказали, сколько стоит приготовление домашней окрошки

В рецепте классической окрошки с квасом на шесть порций сказано, что для летнего блюда понадобятся по 250 г картофеля и свежих огурцов, 150 г редиса, три яйца, по 100 г вареной колбасы и сметаны, по 50 г зеленого лука и зелени, 5 г соли и 1,5 л кваса.