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Published Сегодня, 04:04

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Updated Сегодня, 04:06

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Дешевле с минералкой. Омичам рассказали, сколько стоит приготовление домашней окрошки

2 июня 2023, 04:04
Фото: пресс-центр администрации Омска

Для омичей рассчитали среднюю стоимость домашней окрошки

Эксперты за основу исследования взяли классический рецепт на шесть человек.

Стало известно, сколько денег в этом году нужно омичам для приготовления окрошки дома. Аналитикой занимались представители департамента городской экономической политики. В основу исследования специалисты брали данные еженедельного мониторинга средних цен. Оценивалась стоимость товаров повседневного спроса.

В рецепте классической окрошки с квасом на шесть порций сказано, что для летнего блюда понадобятся по 250 г картофеля и свежих огурцов, 150 г редиса, три яйца, по 100 г вареной колбасы и сметаны, по 50 г зеленого лука и зелени, 5 г соли и 1,5 л кваса.

Мониторинг проводят 25 сетевых магазинах города, в том числе в супермаркетах «Магнит», «Пятерочка», «Дарим Вкус» и «Ярче». При составлении общей картины цен на товары повседневного спроса также учитываются данные Омскстата.

В общей сложности покупка ингредиентов обойдется жителям региона в 266,8 рублей. Порция на одного человека, учитывая объем продуктов и кваса (190 г и 25 г соответственно) будет стоить 44,5 рублей. При этом, как указывают аналитики, приготовить окрошку самим дешевле, чем покупать готовую смесь для блюда и квас.

«Готовая окрошка и квас для нее в среднем на одну порцию будут стоить порядка 100 рублей. Кстати, любимое летнее блюдо многих омичей будет еще дешевле, если делать его на минеральной воде и использовать вместо колбасы вареное мясо», — отметила консультант управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности Полина Котенко.

Согласно данным мониторинга, цена кг картофеля составляет 25,9 рублей, огурцов — 89 рублей, сметаны — 234,4 рублей, вареной колбасы — 443,8 рублей. Десяток яиц стоит 73,9 рублей. К слову, один из ингредиентов окрошки дешевеет с каждой неделей на фоне сезонного колебания цен. Речь идет про огурцы.

Ранее жители Омской области голосовали за любимые летние блюда. Гастрономическими лидерами этого сезона являются шашлыки и окрошка на квасе или кефире.

Омичи предпочли шашлыки и окрошку в качестве летних блюд
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#Алина Ясинская#Общество#Экономика#Новости#Омск#Окрошка#Мониторинг цен#Цены на продовольствие#Цены на продукты
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