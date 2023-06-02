Дешевле с минералкой. Омичам рассказали, сколько стоит приготовление домашней окрошки

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Стало известно, сколько денег в этом году нужно омичам для приготовления окрошки дома. Аналитикой занимались представители департамента городской экономической политики. В основу исследования специалисты брали данные еженедельного мониторинга средних цен. Оценивалась стоимость товаров повседневного спроса.
В рецепте классической окрошки с квасом на шесть порций сказано, что для летнего блюда понадобятся по 250 г картофеля и свежих огурцов, 150 г редиса, три яйца, по 100 г вареной колбасы и сметаны, по 50 г зеленого лука и зелени, 5 г соли и 1,5 л кваса.
Мониторинг проводят 25 сетевых магазинах города, в том числе в супермаркетах «Магнит», «Пятерочка», «Дарим Вкус» и «Ярче». При составлении общей картины цен на товары повседневного спроса также учитываются данные Омскстата.
В общей сложности покупка ингредиентов обойдется жителям региона в 266,8 рублей. Порция на одного человека, учитывая объем продуктов и кваса (190 г и 25 г соответственно) будет стоить 44,5 рублей. При этом, как указывают аналитики, приготовить окрошку самим дешевле, чем покупать готовую смесь для блюда и квас.
«Готовая окрошка и квас для нее в среднем на одну порцию будут стоить порядка 100 рублей. Кстати, любимое летнее блюдо многих омичей будет еще дешевле, если делать его на минеральной воде и использовать вместо колбасы вареное мясо», — отметила консультант управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности Полина Котенко.
Согласно данным мониторинга, цена кг картофеля составляет 25,9 рублей, огурцов — 89 рублей, сметаны — 234,4 рублей, вареной колбасы — 443,8 рублей. Десяток яиц стоит 73,9 рублей. К слову, один из ингредиентов окрошки дешевеет с каждой неделей на фоне сезонного колебания цен. Речь идет про огурцы.
Ранее жители Омской области голосовали за любимые летние блюда. Гастрономическими лидерами этого сезона являются шашлыки и окрошка на квасе или кефире.