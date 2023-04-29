Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Изображение материала

Омичи предпочли шашлыки и окрошку в качестве летних блюд

29 апреля 2023, 13:42
Фото: Город55
иллюстрация
12% омичей назвали другие летние хиты: кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.

Сервис SuperJob сообщает, что любимые летние блюда омичей — окрошка и шашлыки.

Согласно данным, омичи практически одинаково проголосовали за окрошку и шашлыки. 4 из 10 опрошенных выбрали холодный суп на квасе (или кефире), а 36% проголосовали за шашлыки.

Выяснилось, что свинина в маринаде для майских шашлыков в среднем обойдется россиянам в 178 рублей за килограмм. Стоит отметить, что стоимость практически не изменилась с прошлого года. А чтобы приготовить окрошку на кефире придется потратить в среднем 712 рублей, а любителям кваса — 728 рублей (минимум 4 порции).

Омичам с 1 марта разрешат жарить шашлыки в 5 метрах от дома
Узнать подробнее
#Шашлыки#Лето#Еда#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Владельцы Омской области. Федотов, Волков и Каплунат
Вчера, 11:00
Омск накрыло облаком удушливого газа
Сегодня, 06:49
Омским торгово-офисным центром «Фестиваль» теперь владеет Лариса Стрелец
Сегодня, 06:50
В Омске за прошлый год погибло 7 женщин из-за домашнего насилия
Сегодня, 06:21
Пострадавшим выплатят 150 тысяч. В селе Луговое Омской области сгорели 6 домов
Сегодня, 04:38
В Омске за 3,2 млн рублей продают помещения в 100-летнем особняке на улице Булатова
Сегодня, 08:18