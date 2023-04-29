Омичи предпочли шашлыки и окрошку в качестве летних блюд

Согласно данным, омичи практически одинаково проголосовали за окрошку и шашлыки. 4 из 10 опрошенных выбрали холодный суп на квасе (или кефире), а 36% проголосовали за шашлыки.



Выяснилось, что свинина в маринаде для майских шашлыков в среднем обойдется россиянам в 178 рублей за килограмм. Стоит отметить, что стоимость практически не изменилась с прошлого года. А чтобы приготовить окрошку на кефире придется потратить в среднем 712 рублей, а любителям кваса — 728 рублей (минимум 4 порции).