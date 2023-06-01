Градус на градус. Омичей предупредили об опасности распития алкоголя в жаркую погоду

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Омичей предупредили об опасности употребления алкоголя в жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет аномально жарко — до 36 градусов. О правилах безопасности сегодня, 1 июня, напомнил мэр Омска Сергей Шелест.
«Все мы понимаем, что жара повлечет тысячи людей и на городские пляжи, и в места несанкционированного купания. Некоторые отдыхающие принесут к воде не только полотенца, но и взрослые напитки. Никому же не нужно объяснять, что бывает, если умножить одни градусы на другие», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Сергей Шелест рассказал, что в Омске будут сформированы мобильные группы для патрулирования на водных объектах. Особое внимание уделят детям и нетрезвым компаниям.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Омске официально стартовал пляжный сезон. Отдыхающих готовы принять пять городских муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский».