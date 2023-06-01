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Градус на градус. Омичей предупредили об опасности распития алкоголя в жаркую погоду

1 июня 2023, 11:24
Фото: 1MI
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В Омске в жаркие дни усилят контроль за распитием алкоголя на пляжах

В ближайшие дни столбик термометра может превысить отметку +36 градусов.

Омичей предупредили об опасности употребления алкоголя в жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет аномально жарко — до 36 градусов. О правилах безопасности сегодня, 1 июня, напомнил мэр Омска Сергей Шелест.

«Все мы понимаем, что жара повлечет тысячи людей и на городские пляжи, и в места несанкционированного купания. Некоторые отдыхающие принесут к воде не только полотенца, но и взрослые напитки. Никому же не нужно объяснять, что бывает, если умножить одни градусы на другие», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Сергей Шелест рассказал, что в Омске будут сформированы мобильные группы для патрулирования на водных объектах. Особое внимание уделят детям и нетрезвым компаниям.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Омске официально стартовал пляжный сезон. Отдыхающих готовы принять пять городских муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский».

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#Евгений Игишев#Пляжи Омска#Алкоголь#Погода#Жара#Аномальная жара#Жара в Омске#Общество#Омск
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