Градус на градус. Омичей предупредили об опасности распития алкоголя в жаркую погоду

Омичей предупредили об опасности употребления алкоголя в жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет аномально жарко — до 36 градусов. О правилах безопасности сегодня, 1 июня, напомнил мэр Омска Сергей Шелест.