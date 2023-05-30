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К расследованию пожара в омской маршрутке подключилась прокуратура

30 мая 2023, 09:38
Фото: Предоставлено Городу55
«ГАЗель» вспыхнула 30 мая посреди дня у остановки «ПО Полет».

Прокуратура города Омска организовала проверку по факту возгорания пассажирской «ГАЗели» на улице Богдана Хмельницкого 30 мая. ЧП произошло возле остановки «ПО Полет» около 13:30.

Ранее Город55 сообщал, что в результате пожара, от маршрутки остался лишь кузов. Пассажиры самостоятельно эвакуировались из «ГАЗели». Пострадавших нет. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.
Остался только кузов. В Омске на остановке «ПО Полет» сгорела маршрутка
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#Евгений Игишев#Маршрутка#Сгорела маршрутка#ПО "Полет"#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Происшествия#Омск#Прокуратура
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