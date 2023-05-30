К расследованию пожара в омской маршрутке подключилась прокуратура

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Прокуратура города Омска организовала проверку по факту возгорания пассажирской «ГАЗели» на улице Богдана Хмельницкого 30 мая. ЧП произошло возле остановки «ПО Полет» около 13:30.
Ранее Город55 сообщал, что в результате пожара, от маршрутки остался лишь кузов. Пассажиры самостоятельно эвакуировались из «ГАЗели». Пострадавших нет. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.
«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.