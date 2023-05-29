Омские следователи начали проверку по факту смерти пропавшего мужчины

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В пресс-службе СУ СК РФ Омской области сообщили, что началась доследственная проверка по факту смерти 67-летнего жителя села Глуховка, пропавшего 3 недели назад.
Оказалось, что мужчина утонул у берега реки Омь вблизи села Куликово. Отметим, что эксперты не обнаружили на теле никаких повреждений. По результатам проверки вынесут процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.
Напомним, что вчера, 28 мая, добровольцы-поисковики нашли тело погибшего.