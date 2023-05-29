Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Изображение материала

Омские следователи начали проверку по факту смерти пропавшего мужчины

29 мая 2023, 10:59
Фото: Город55
иллюстрация
Эксперты не обнаружили на теле никаких повреждений.

В пресс-службе СУ СК РФ Омской области сообщили, что началась доследственная проверка по факту смерти 67-летнего жителя села Глуховка, пропавшего 3 недели назад.

Оказалось, что мужчина утонул у берега реки Омь вблизи села Куликово. Отметим, что эксперты не обнаружили на теле никаких повреждений. По результатам проверки вынесут процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

Напомним, что вчера, 28 мая, добровольцы-поисковики нашли тело погибшего.

Искали три недели. Потерявшегося мужчину без пальцев в Омской области нашли погибшим
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Доследственная проверка#Смерть#Смерть человека#Утонул человек#СК России#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли
Сегодня, 07:57
В Управлении дорожного хозяйства Омской области назначили временного руководителя
Сегодня, 07:37
Даже не доставали из коробок. Омские школы решили не использовать новое оборудование
Сегодня, 07:01
В центре Омска подвальное помещение хотят продать за 7,7 млн рублей
Сегодня, 04:42
В Омской области до конца лета продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 13:12
Завод Сергея Морева уличили в налоговых махинациях
Сегодня, 09:49