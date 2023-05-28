Чемпионом Гран-при по ММА в Омске стал боец из Тывы Мерген Монгуш

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
27 мая на территории Омской крепости прошел Гран-при по ММА от промоушена Александра Шлеменко SFC. Чемпионами стали омич Александр Зырянов и боец из Тывы Мерген Монгуш. Они получили денежный приз и возможность провести бой на профессиональном турнире SFC.
Состязания проходили в двух весовых категориях: легчайший и средний вес. В каждой за победу боролись по восемь бойцов. В наш город приехали спортсмены из Свердловской, Тюменской областей, Республики Тыва и Казахстана.
Гостей ждали не только бои, но и развлекательная программа: розыгрыши, активности для детей, например, можно было проверить силу своего удара, или получить награду в конкурсе.
Отметим, летом Шлеменко организует еще два любительских турнира — 12 июня и 7 июля. Также 10–11 июня пройдут всероссийские соревнования «Кубок Александра Шлеменко», 21 июля в октагон выйдет сам Александр Шлеменко, а 12 августа ожидается фестиваль здорового образа жизни «ШТОРМFEST», сообщает минспорта.