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Чемпионом Гран-при по ММА в Омске стал боец из Тывы Мерген Монгуш

28 мая 2023, 09:03
Фото: Юлия Решетняк
первый любительский гран-при 2023 года промоушена Александра Шлеменко SFС
Крупные состязания прошли на территории Омской крепости 27 мая.

27 мая на территории Омской крепости прошел Гран-при по ММА от промоушена Александра Шлеменко SFC. Чемпионами стали омич Александр Зырянов и боец из Тывы Мерген Монгуш. Они получили денежный приз и возможность провести бой на профессиональном турнире SFC.

Состязания проходили в двух весовых категориях: легчайший и средний вес. В каждой за победу боролись по восемь бойцов. В наш город приехали спортсмены из Свердловской, Тюменской областей, Республики Тыва и Казахстана.

Гостей ждали не только бои, но и развлекательная программа: розыгрыши, активности для детей, например, можно было проверить силу своего удара, или получить награду в конкурсе.

Отметим, летом Шлеменко организует еще два любительских турнира — 12 июня и 7 июля. Также 10–11 июня пройдут всероссийские соревнования «Кубок Александра Шлеменко», 21 июля в октагон выйдет сам Александр Шлеменко, а 12 августа ожидается фестиваль здорового образа жизни «ШТОРМFEST», сообщает минспорта.

#Бои ММА#Спорт#Город#Новости#Омск#Александр Шлеменко
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