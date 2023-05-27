Омичам рассказали, когда возобновят прием заявлений на загранпаспорта нового образца

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
МВД России информирует, что с 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации.
«Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, что россиян предупредили о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов до марта. Причиной стали технические моменты на Московской печатной фабрике АО «Гознак». Однако всегда можно оформить документ старого образца сроком на пять лет.