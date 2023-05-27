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Омичам рассказали, когда возобновят прием заявлений на загранпаспорта нового образца

27 мая 2023, 04:52
Фото: Город55
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Прием возобновят в начале лета.

МВД России информирует, что с 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации.

«Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что россиян предупредили о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов до марта. Причиной стали технические моменты на Московской печатной фабрике АО «Гознак». Однако всегда можно оформить документ старого образца сроком на пять лет.

В РФ планируется вновь начать выпускать биометрические загранпаспорта
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#Ксения Карагодина#Омск#Загранпаспорт#Заявление#Общество#Город#Происшествия#Документы#Оформление документов#Новости#Омская область
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