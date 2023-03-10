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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

В РФ планируется вновь начать выпускать биометрические загранпаспорта

Сегодня, 08:42
В “Гознаке” сообщили о возобновлении выпуска биометрических загранпаспортов, прием заявлений на получение которых был приостановлен со второго февраля этого года.

Отмечается, что приостановка выдачи паспортов с информацией на электронном носителе была связана с техническими причинами, из-за резко возросшего спроса на документы нового образца, пишут “Известия”.

Как пояснили в “Гознаке”, в результате роста числа заявок производитель микросхем для изготовления загранпаспортов АО “Микрон” должен был оптимизировать технологические процессы, чтобы те отвечали такому большому спросу.

Биометрические загранпаспорта оснащены электронным чипом, который содержит сведения о владельце и сканы отпечатков его пальцев. Срок действия нового документа рассчитан на десять лет.

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