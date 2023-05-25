Хоценко возглавил антитеррористическую комиссию Омской области

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:47
В Омской области назначили нового главу антитеррористической комиссии. Соответствующее распоряжение, подписанное врио губернатора Виталием Хоценко, опубликовали накануне, 23 мая, на официальном портале правовой информации.
«Включить Хоценко Виталия Павловича — временно исполняющего обязанности губернатора Омской области в качестве председателя комиссии», — говорится в распоряжении.
Кроме того, в указе исключили из состава комиссии экс-губернатора Александра Буркова.
«Исключить Буркова Александра Леонидовича», — указано в распоряжении.
Напомним, что комиссию создали в 2006 году по указу Президента РФ Владимира Путина.