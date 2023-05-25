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Хоценко возглавил антитеррористическую комиссию Омской области

25 мая 2023, 08:43
Фото: pravdnr.ru
Виталий Хоценко
Также в указе исключили из состава комиссии экс-губернатора Буркова.

В Омской области назначили нового главу антитеррористической комиссии. Соответствующее распоряжение, подписанное врио губернатора Виталием Хоценко, опубликовали накануне, 23 мая, на официальном портале правовой информации.

«Включить Хоценко Виталия Павловича — временно исполняющего обязанности губернатора Омской области в качестве председателя комиссии», — говорится в распоряжении.

Кроме того, в указе исключили из состава комиссии экс-губернатора Александра Буркова.

«Исключить Буркова Александра Леонидовича», — указано в распоряжении.

Напомним, что комиссию создали в 2006 году по указу Президента РФ Владимира Путина.

Врио губернатора Хоценко возглавил попечительский совет омского драмтеатра
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#Ксения Карагодина#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Александр Бурков#Антитеррористическая#Комиссия#Указ#Общество#Город#Происшествия#Власть#Новости#Омск#Омская область#Политика
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