Врио губернатора Хоценко возглавил попечительский совет омского драмтеатра

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко обзавелся новыми полномочиями. С 11 мая он стал председателем попечительского совета в Омском государственном драматическом театре. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.
Помимо Хоценко в состав совета вошел зампред областного правительства, министр региональной политики Олег Заремба. Он будет заместителем председателя попечительского совета. Этим же указом из совета исключили экс-губернатора Александра Буркова и бывшего министра образования Татьяну Дернову.
Напомним, о согласии войти в состав попечительского совета драмтеатра Виталий Хоценко сообщал еще 18 апреля. Тогда врио губернатора со своей супругой впервые побывал на спектакле в драматическом театре и наградил за многолетний труд на сцене артиста Валерия Алексеева.