Врио губернатора Хоценко возглавил попечительский совет омского драмтеатра

Напомним, о согласии войти в состав попечительского совета драмтеатра Виталий Хоценко сообщал еще 18 апреля. Тогда врио губернатора со своей супругой впервые побывал на спектакле в драматическом театре и наградил за многолетний труд на сцене артиста Валерия Алексеева.