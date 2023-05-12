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Врио губернатора Хоценко возглавил попечительский совет омского драмтеатра

12 мая 2023, 11:44
Фото: Правительство Омской области
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В состав совета также включили зампреда областного правительства Олега Зарембу.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко обзавелся новыми полномочиями. С 11 мая он стал председателем попечительского совета в Омском государственном драматическом театре. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

Помимо Хоценко в состав совета вошел зампред областного правительства, министр региональной политики Олег Заремба. Он будет заместителем председателя попечительского совета. Этим же указом из совета исключили экс-губернатора Александра Буркова и бывшего министра образования Татьяну Дернову.

Напомним, о согласии войти в состав попечительского совета драмтеатра Виталий Хоценко сообщал еще 18 апреля. Тогда врио губернатора со своей супругой впервые побывал на спектакле в драматическом театре и наградил за многолетний труд на сцене артиста Валерия Алексеева.

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#Юлия Истомина#Виталий Хоценко#Омский академический театр драмы#Культура#Назначение#Театр#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Олег Заремба
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