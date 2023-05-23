Для получения удостоверения добровольцам нужно направить заявление в военный комиссариат по месту проживания и представить при наличии документы из воинской части или штаба. Можно представить любую документацию, которая подтверждает ранение или присвоение государственных наград, а также выписки из приказов начальника штаба. При их утере военкомат самостоятельно начнет их разыскивать.