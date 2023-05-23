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Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Омске

23 мая 2023, 15:55
Фото: 1MI
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Омске
Удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) выдается лицам, которые выполняли служебные задачи на территории, где проводились боевые действия. Наличие соответствующего статуса дает право на пользование льготами и различными мерами госпомощи. О том, как получить удостоверение, — в нашем материале.

Что дает удостоверение в 2023 году

ВБД имеют право на получение различных преференций в 2023 году. Ниже представлен перечень льгот, предоставляемых для помощи участникам боевых действий (БД):

  • компенсация части оплаты за содержание и ремонт жилого помещения;
  • освобождение от налогового сбора на жилое имущество — квартиру или частный дом, гараж;
  • бесплатное обслуживание в ведомственных медицинских организациях;
  • право на отпуск в удобный период;
  • возможность взять у работодателя неоплачиваемый отгул на 35 дней по желанию;
  • возможность пройти дополнительное профессиональное обучение за счет работодателя.

Кроме того, лица, которые получили удостоверение ВБД, имеют право на предоставление выплаты раз в месяц. С 1 февраля 2023 года она составляет 3896,19 ₽. Также ветераны могут воспользоваться набором социальных услуг как в натуральной, так и денежной форме.

Так, они имеют право на получение лекарственных препаратов, оформление путевки, бесплатное пользование общественным транспортом. При отказе от данных услуг в натуральной форме можно получить их в денежном эквиваленте.

Социальные услуги положены не только ветеранам, но и вдовам военнослужащих. У них есть право на получение медицинской помощи вне очереди, социальное обслуживание, лечение в санатории и ведомственных медицинских организациях.

Что дает удостоверение в 2023 годуЧто дает удостоверение в 2023 году
Что дает удостоверение в 2023 году
Фото: 1MI

Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий

Полный перечень лиц, имеющих право на получение удостоверения, прописан в ФЗ-5 «О ветеранах». В прошлом году список льготников был расширен и в него были включены военнослужащие, которые выполняли задачи в рамках СВО. Помимо этого, оформить удостоверение смогут и добровольцы, оказывающие помощь ВС РФ в зоне спецоперации.

Кто может получить удостоверение ветерана боевых действийКто может получить удостоверение ветерана боевых действий
Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий
Фото: 1MI

Куда обратиться в Омске для оформления удостоверения

Военнослужащим, которые являются участниками СВО, в том числе тем, кто был призван по частичной мобилизации, рекомендуется обратиться в кадровую службу воинской части. Необходимо составить рапорт о выдаче удостоверения, после чего получить его в управлении кадров или в части.

Для получения удостоверения добровольцам нужно направить заявление в военный комиссариат по месту проживания и представить при наличии документы из воинской части или штаба. Можно представить любую документацию, которая подтверждает ранение или присвоение государственных наград, а также выписки из приказов начальника штаба. При их утере военкомат самостоятельно начнет их разыскивать.

Куда обратиться в Омске для оформления удостоверенияКуда обратиться в Омске для оформления удостоверения
Куда обратиться в Омске для оформления удостоверения
Фото: 1MI
#Омск#Поддержка ветеранов сво#Ветеран#Льготы#Военнослужащий
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