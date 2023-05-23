Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:56
ВБД имеют право на получение различных преференций в 2023 году. Ниже представлен перечень льгот, предоставляемых для помощи участникам боевых действий (БД):
Кроме того, лица, которые получили удостоверение ВБД, имеют право на предоставление выплаты раз в месяц. С 1 февраля 2023 года она составляет 3896,19 ₽. Также ветераны могут воспользоваться набором социальных услуг как в натуральной, так и денежной форме.
Так, они имеют право на получение лекарственных препаратов, оформление путевки, бесплатное пользование общественным транспортом. При отказе от данных услуг в натуральной форме можно получить их в денежном эквиваленте.
Социальные услуги положены не только ветеранам, но и вдовам военнослужащих. У них есть право на получение медицинской помощи вне очереди, социальное обслуживание, лечение в санатории и ведомственных медицинских организациях.
Полный перечень лиц, имеющих право на получение удостоверения, прописан в ФЗ-5 «О ветеранах». В прошлом году список льготников был расширен и в него были включены военнослужащие, которые выполняли задачи в рамках СВО. Помимо этого, оформить удостоверение смогут и добровольцы, оказывающие помощь ВС РФ в зоне спецоперации.
Военнослужащим, которые являются участниками СВО, в том числе тем, кто был призван по частичной мобилизации, рекомендуется обратиться в кадровую службу воинской части. Необходимо составить рапорт о выдаче удостоверения, после чего получить его в управлении кадров или в части.
Для получения удостоверения добровольцам нужно направить заявление в военный комиссариат по месту проживания и представить при наличии документы из воинской части или штаба. Можно представить любую документацию, которая подтверждает ранение или присвоение государственных наград, а также выписки из приказов начальника штаба. При их утере военкомат самостоятельно начнет их разыскивать.