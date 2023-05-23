Готовятся строить первый этаж. Омичам показали, как возводят бассейн на Московке-2

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Омске на Московке-2 в строящемся бассейне заканчивают возводить цокольный этаж. Готовность объекта в настоящее время составляет 17%. Подробностями о ходе стройки поделился сегодня, 23 мая, первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.
«Возведены стены цоколя. Скоро будет заливка плиты первого этажа, будут залиты колонны, стенки. И скоро строители начнут уже полностью готовить первый этаж», — рассказал чиновник.
Спортивный комплекс планируют сдать к декабрю 2023 года. Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на 6 дорожек и малый 10-метровый. Площадь спортивного комплекса составит почти 5 тысяч квадратных метров.
Напомним, что застройщик согласовывал снос 209 деревьев для строительства бассейна. Однако по соглашению с Городским советом, взамен ООО «АРТ РемСтрой» пообещали высадить 627 деревьев на Московке и на улице Воровского.