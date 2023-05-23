Готовятся строить первый этаж. Омичам показали, как возводят бассейн на Московке-2

В Омске на Московке-2 в строящемся бассейне заканчивают возводить цокольный этаж. Готовность объекта в настоящее время составляет 17%. Подробностями о ходе стройки поделился сегодня, 23 мая, первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.