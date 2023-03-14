Готовят фундамент. Омичам показали стройплощадку будущего бассейна на Московке-2

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:38
В Омске рабочие готовятся заливать фундамент будущего бассейна на Московке-2. Кадрами со строительной площадки поделился первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник. Спорткомплекс по концессионному соглашению возводит компания «АртРемСтрой» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
«Осуществляю непрерывный контроль за выполнением работ. В настоящее время выполняется вязка арматуры, гидроизоляция подбетонки, готовится основание для заливки плиты фундамента, обустраивают временную дорогу», — сообщил Иван Колесник.
Площадь спортивного комплекса составит почти 5 тысяч квадратных метров. Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на 6 дорожек и малый 10-метровый.
Ранее Город55 сообщал, что проект строительства крытого бассейна на Московке-2 утвердили в конце декабря 2022 года. Новый спортивный комплекс появится между улицами Молодова, Лобова и Сибирским проспектом. Бассейн планируется построить к концу года.