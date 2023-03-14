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Готовят фундамент. Омичам показали стройплощадку будущего бассейна на Московке-2

14 марта 2023, 06:30
Фото: Иван Колесник / vk.com/ivankolesnik888
Спорткомплекс планируется построить к концу года.

В Омске рабочие готовятся заливать фундамент будущего бассейна на Московке-2. Кадрами со строительной площадки поделился первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник. Спорткомплекс по концессионному соглашению возводит компания «АртРемСтрой» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

«Осуществляю непрерывный контроль за выполнением работ. В настоящее время выполняется вязка арматуры, гидроизоляция подбетонки, готовится основание для заливки плиты фундамента, обустраивают временную дорогу», — сообщил Иван Колесник.

Площадь спортивного комплекса составит почти 5 тысяч квадратных метров. Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на 6 дорожек и малый 10-метровый.

Ранее Город55 сообщал, что проект строительства крытого бассейна на Московке-2 утвердили в конце декабря 2022 года. Новый спортивный комплекс появится между улицами Молодова, Лобова и Сибирским проспектом. Бассейн планируется построить к концу года.

«Котлован готов, колодцы сделаны». У бассейна на Московке-2 скоро появится фундамент
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#Евгений Игишев#Бассейн#Крытый бассейн#Спорткомплекс#Московка 2#Общество#Строительство#Город#Омск#Иван Колесник#Видео
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