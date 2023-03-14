Готовят фундамент. Омичам показали стройплощадку будущего бассейна на Московке-2

Ранее Город55 сообщал, что проект строительства крытого бассейна на Московке-2 утвердили в конце декабря 2022 года. Новый спортивный комплекс появится между улицами Молодова, Лобова и Сибирским проспектом. Бассейн планируется построить к концу года.