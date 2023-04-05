Бросили монетку на успех. В Омске начали заливать фундамент будущего бассейна

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На стройплощадке будущего бассейна на Московке-2 сегодня, 5 апреля, начали заливать фундамент. Об этом в социальных сетях рассказал первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.
«По традиции, с первым бетонированием бросили монетку в фундамент, чтобы стройка прошла успешно и объект получился качественным», — рассказал Иван Колесник и поделился видео со стройплощадки.
Фундамент планируют залить за сутки, так как процесс непрерывный.
Площадь спортивного комплекса составит почти 5 тысяч квадратных метров. Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на 6 дорожек и малый 10-метровый. Строительство планируют завершить к концу 2023 года.
Напомним, что застройщик согласовывал снос 209 деревьев для строительства бассейна. Однако по соглашению с Городским советом, взамен ООО «АРТ РемСтрой» пообещали высадить 627 деревьев на Московке и на улице Воровского.