«Просто смотрел в глаза». В Омске девочка избила лабрадора на прогулке

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В паблике «Голос Омска» появился пост обеспокоенных пользователей. Жители домов на улице Масленникова забили тревогу, когда выглянули в окно. Их шокировало жестокое обращение с животным.
За домами рядом со спортивной коробкой девочка выгуливала на поводке лабрадора. В какой-то момент маленькая хозяйка внезапно начала бить собаку по голове руками, но на этом не остановилась.
«Собака добрая, просто смотрела в глаза. В голове не укладывается, как можно так обращаться с животными, еще и поведение маленького человека», — написал очевидец.
Если судить по видео, то неясно, в чем именно провинился питомец, так как он просто гулял рядом. Дальше подросток применила силу ног и нанесла еще несколько ударов лабрадору. Неравнодушные омичи сделали замечание девочке, после чего она ушла с площадки, рассказал автор поста.
Ранее Город55 писал об омичах, которые пытаются вызволить собаку из плена. Жильцы одного из домов в Старом Кировске регулярно слышат животные крики о помощи. По их словам, расправу учиняет молодой мужчина, который нередко злоупотребляет алкоголем.