«Просто смотрел в глаза». В Омске девочка избила лабрадора на прогулке

Если судить по видео, то неясно, в чем именно провинился питомец, так как он просто гулял рядом. Дальше подросток применила силу ног и нанесла еще несколько ударов лабрадору. Неравнодушные омичи сделали замечание девочке, после чего она ушла с площадки, рассказал автор поста.