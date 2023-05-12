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«Просто смотрел в глаза». В Омске девочка избила лабрадора на прогулке

12 мая 2023, 07:45
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске за домами девочка избила лабрадора на прогулке

Горожане записали это на видео и выложили в сеть.

В паблике «Голос Омска» появился пост обеспокоенных пользователей. Жители домов на улице Масленникова забили тревогу, когда выглянули в окно. Их шокировало жестокое обращение с животным.

За домами рядом со спортивной коробкой девочка выгуливала на поводке лабрадора. В какой-то момент маленькая хозяйка внезапно начала бить собаку по голове руками, но на этом не остановилась.

Фото: Паблик "Голос Омска"
«Собака добрая, просто смотрела в глаза. В голове не укладывается, как можно так обращаться с животными, еще и поведение маленького человека», — написал очевидец.

Если судить по видео, то неясно, в чем именно провинился питомец, так как он просто гулял рядом. Дальше подросток применила силу ног и нанесла еще несколько ударов лабрадору. Неравнодушные омичи сделали замечание девочке, после чего она ушла с площадки, рассказал автор поста.

Ранее Город55 писал об омичах, которые пытаются вызволить собаку из плена. Жильцы одного из домов в Старом Кировске регулярно слышат животные крики о помощи. По их словам, расправу учиняет молодой мужчина, который нередко злоупотребляет алкоголем.

Его боятся. Омичи пытаются спасти собаку, которая воет в соседской квартире
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#Алина Ясинская#Собака#Жестокое обращение с животными#Жестокое обращение#Общество#Дети#Жалобы#Новости#Омск
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