Его боятся. Омичи пытаются спасти собаку, которая воет в соседской квартире

Пса никто из живущих в доме не видел, так как хозяин не выводит его на прогулку. Животные крики о помощи не дают покоя местным жителям, поэтому они намерены обратиться к участковому. Девушка решительно настроена вызволить собаку из квартиры, найти ей новый дом и хорошего хозяина. Однако есть опасения, что до этого момента питомец может не дожить.