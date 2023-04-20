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Published Сегодня, 07:41

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Его боятся. Омичи пытаются спасти собаку, которая воет в соседской квартире

20 апреля 2023, 07:41
Фото: Город55
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Омичи рассказали о собаке, которая воет в соседней квартире

В одной из девятиэтажек Старого Кировска ежедневно слышен собачий визг.

Жители дома на улице Володарского забили тревогу в социальных сетях. По их словам, 27-летний мужчина регулярно выпивает и истязает в своей квартире собаку. Соседи говорят, что это, предположительно, такса, которая появилась у него около месяца назад.

«Не буду останавливаться на ситуации, что жертвами насилия стали еще две родственницы, проживающие с ним на одной территории, ибо меня интересует судьба самого беззащитного существа», — написала неравнодушная к ситуации омичка.

Пса никто из живущих в доме не видел, так как хозяин не выводит его на прогулку. Животные крики о помощи не дают покоя местным жителям, поэтому они намерены обратиться к участковому. Девушка решительно настроена вызволить собаку из квартиры, найти ей новый дом и хорошего хозяина. Однако есть опасения, что до этого момента питомец может не дожить.

«Все понимают, как у нас „работает“ 245 УК РФ, но выбора нет — буду пробовать», — добавила она к заявлению об обращении в полицию.

Проживающие рядом с мужчиной утверждают, что он очень агрессивный, и лишний раз они с ним не связываются, так как боятся. По словам зоозащитницы, соседи уже вызывали правоохранителей, но никто не открывал двери.

Ранее работники приюта «Омские хвостики» рассказывали об ужасном случае, произошедшем с таксой по имени Марсель. Собака попала к ним с переломом позвоночника и поврежденными органами. По словам соседей, ее изувечил хозяин в состоянии алкогольного опьянения. Он подобрал животное на улице несколько лет назад, и в один день сильно избил питомца. Травмы оказались серьезными, так что спасти животное не удалось.

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#Алина Ясинская#Жестокое обращение с животными#Истязание#Собака#Жалобы#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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