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Судьи уходят. Квалификационная коллегия Омской области отправила в отставку 3 судей

4 марта 2023, 07:53
Фото: 1MI
иллюстрация

Ушла в отставку зампредседателя Советского районного суда Омска Татьяна Балова

Одного омского судью в отставку отправила коллегия, еще двое ушли по собственному желанию.

Вчера состоялось заседание квалификационной коллегии судей Омской области. Привлекли к отставке судью участка №65 в Октябрьском судебном районе Фарафонову Елену. Сами подали прошение об отставке еще две судьи: Люсева Галина из Омского облсуда и Балова Татьяна.

Татьяна Балова досрочно покинула Советский районный суд Омска, там она была заместителем председателя суда. Полномочия будут прекращены 7 марта по решению ККС.

Понемногу начинают заполняться «пустоты», образовавшиеся от осеннего «исхода судей». В суды Октябрьского округа рекомендовали троих судей. Оксана Солос получила назначение без ограничения срока полномочий.

Крупкину Елену рекомендовали на пост заместителея председателя Куйбышевского районного суда.

Суды пустеют. Из Омского облсуда решили уйти сразу четверо судей
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#Дарья Зыкова#Омск#Судьи#Отставки и назначения#Квалификационная коллегия судей#Общество#Город#Суд#Новости#Омская область
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