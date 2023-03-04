Судьи уходят. Квалификационная коллегия Омской области отправила в отставку 3 судей

Вчера состоялось заседание квалификационной коллегии судей Омской области. Привлекли к отставке судью участка №65 в Октябрьском судебном районе Фарафонову Елену. Сами подали прошение об отставке еще две судьи: Люсева Галина из Омского облсуда и Балова Татьяна.