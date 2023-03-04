Судьи уходят. Квалификационная коллегия Омской области отправила в отставку 3 судей

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Вчера состоялось заседание квалификационной коллегии судей Омской области. Привлекли к отставке судью участка №65 в Октябрьском судебном районе Фарафонову Елену. Сами подали прошение об отставке еще две судьи: Люсева Галина из Омского облсуда и Балова Татьяна.
Татьяна Балова досрочно покинула Советский районный суд Омска, там она была заместителем председателя суда. Полномочия будут прекращены 7 марта по решению ККС.
Понемногу начинают заполняться «пустоты», образовавшиеся от осеннего «исхода судей». В суды Октябрьского округа рекомендовали троих судей. Оксана Солос получила назначение без ограничения срока полномочий.
Крупкину Елену рекомендовали на пост заместителея председателя Куйбышевского районного суда.